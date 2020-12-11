12 ساعة داخل رأسه.. لحظة استخراج صرصار من أذن رجل

من العمر 39 عامًا بعد معاناة شملت عض وحك لمدة 12 ساعة يشعر بهما في رأسه بالكامل في مقاطعة باتانجاس الفلبينية. أخرج رجل صرصارًا من أذن ابن عمه البالغ





ووفقًا لما ورد في صحيفة «الديلي ميل» البريطانية أزال ابن عم الرجل، المعروف باسم ليو أورينداين الصرصار الذي مات على الفور من أذنه باستخدام ملقط وشعلة.





بلغ طول الصرصار أكثر من بوصة واحدة، ودخل إلى أذن الرجل عندما عاد من عمله، وذهب على الفور إلى الفراش قبل أن يستيقظ من الألم الذي سببه له.





شعر ليو بشيء يخدش في أذنه، وبدأ يصرخ قائلًا: "نملة ضخمة"، واتصلت زوجته بابن عمهما طلبًا للمساعدة، والذي تمكن من إزالة ساق الصرصار أولًا قبل سحبها بالكامل من قناة الأذن.





أعرب الرجل عن تعجبه عندما أُ خرج الصرصار الذي كان يحرك قدمه باستمرار، حيث اعتقد أنها مجرد نملة صغيرة فقط، لأنه من الصعب تواجد صرصار في قناة الأذن الضيقة.





سكبت الأسرة في البداية زيت الأطفال على قناة الأذن على أمل أن يخرج الكائن الصغير، لكنه كان يحفر أعمق، و بعد ساعتين من الوخز، قرر ليو النوم مع ترك الصرصور داخل أذنه.









رفض الرجل زيارة المستشفى بسبب مخاوفه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى أنه لم تكن هناك وسائل نقل عامة متاحة في الليل، وفي اليوم التالي، ذهب ليو للعمل مع الحشرة داخل أذنه، لكن في المساء، شعر بخدش مؤلم.





وعلق الثلاثيني: «كنت أشعر بالألم من أذني حتى عقلي، شعرت أنه كان يعضني في الداخل، بعد أن علق الصرصور في حفرة ضيقة لأكثر من 12 ساعة، ترنح في الداخل محاولًا إيجاد مخرج».





وتابع: « حاولت زوجتي إروين إزالة المخلوق مرة أخرى، وبعد أن خرج جزئيًا من قناة الأذن، خلال مقطع فيديو تم تصويره تمكنوا فيه من إزالة ساق واحدة باستخدام الملقط حتى تمكنوا من إزالة جسده بالكامل».





وواصل: «ظهرت على أذن ليو علامات دموية وجروح صغيرة عندما تمت إزالة الحشرة، لذلك تم فحص أذنه بحثًا عن إصابات، لكن الأطباء قالوا إنه بخير».





وبين الطبيب المعالج له، دوريس فيلاسكو: «كان محظوظًا، بدت طبلة أذنه طبيعية ولم نجد أي خدوش، كانت سليمة ولم تتسبب الحشرة في أي ضرر، وعاد ليو إلى المنزل بعد الفحص، وتعهد أنه سينظف المنزل دائمًا للتخلص من الآفات».