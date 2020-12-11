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أخبار العالم

إذاعة الصمود.. منبر إعلامي جديد للقوات المسلحة فى سلطنة عمان

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:05 م
خير خلف لخير سلف
خير خلف لخير سلف
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مـيــــس رضـــا
وافق السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، علي إنشاء إذاعة (الصّمود) لقوَّات السُّلطان المسلحة، تقديرًا مِنه للدورِ الوطني المقدس، الذي تضطلع  به قوات السُّلطان المسلحة، وتأكيدًا للاهتمام السامي والرعايةِ الكريمة منه بمنتسبي قوات السلطان المسلحة، وتيمّنا بالحادي عشرَ مِن يناير، اليومِ الذي تولى فيه السلطان هيثم مقاليد الحُكم في البلاد والذى سيكون يوم انطلاق البث  الإذاعي الفعلي لإذاعة (الصمود) لقوَّات السُّلطانِ المسلحة.


وتأتي هذه الخطوة، اعتزازًا بيومِ الحادي عشرَ من ديسمبر  المجيد، يومِ القوَّات المسلحةِ، وسيشكلُ هذا  المنبر الإعلامي نافذةً أُخرى تجسّدُ عبرها السلطنة الواجباتِ الوطنيةَ النبيلةَ  والمهامِّ المقدسة الجليلة المنوطة بقوات السُّلطان المسلحة، والمتمثلة في  الذود عن حمى الوطن وحمايةِ منجزاته، وصون مكتسباته، بالاضافة إلى الحفاظِ على إرثه الحضاري العتيد، وإبرازِ حاضره المشرق المجيد،  وتعزيز  الأدوار التنمويةِ الرائدة التي تُسهم بها  قواتُ السُّلطان المسلّحة في  مسيرةِ النهضةِ المتجددةِ جنبًا إلى جنب ومع باقي المؤسسات الحكومية  الأخرى. 



وكانت الجهاتُ المختصة في وزارةِ الدفاع قد شرعت في التخطيطِ  والتحضيرِ  لهذه الاذاعة، وذلك في إطار مواكبة أوجه التطورِ والتحديث  الذي تشهده السلطنةُ في كافة المجالات، وبما يتماشى ورؤية ( عُمان:  ٢٠٢٠- ٢٠٤٠ )، وبما يتوافق مع مستجدَّات العصرِ في مجالِ الاتصالِ  والإعلامِ وتقنيةِ المعلوماتِ وتكنولوجيا الاتصالات.

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