تحرير 176 مخالفة تموينية متنوعة بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات مكبرة بجميع الإدارات على مستوى المحافظة لفحص المخابز والأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومحلات بيع المستلزمات الطبية بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط أسعار السلع بالأسواق، وضمان عدم استغلال بعض التجار للظروف الحالية.





وقال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه تم تحرير 104 محاضر ضد مخابز مخالفة، وتنوعت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وفتح مخابز سياحية بدون ترخيص.





وأضاف أنه تم تحرير 72 محضرًا ضد مخالفات تموينية متنوعة، منها عدم حمل شهادات صحية، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار والسلع الغذائية والمنظفات بالأسواق، وبيع منتجات بسعر أزيد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات وتحررت المحاضر اللازمة.





تأتي هذه الحملات بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق، ورصد أي مخالفات أو استغلال للظروف التي تمر بها.





وقد أجرى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بصحبة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أمس الخميس، جولة تفقدية بالمخابز والمجمعات الاستهلاكية بمنطقة بشائر الخير، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وحجم وجودة الخبز.





وخلال جولته، أكد وزير التموين على تقديم الخدمة بصورة تليق بالمواطن.





واستمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى شكاوى واقتراحات المواطنين، خلال تفقده لمركز خدمات محرم بك، جاء ذلك خلال جولته لمحافظة الإسكندرية اليوم.





تفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مركز كوم الشقافة للسلع الاستراتيجية، للاطمئنان على المخزون الاستراتيجي من السلع داخل المركز.





وقد شنت إدارة تموين العجمى برئاسة عصام اللبيدى مدير الإدارة، و ريهام عبد القادر رئيس الرقابة حملات مكثفة فى نطاق الادارة، أسفرت عن ضبط مصنع بمنطقة الكيلو 21 بدون ترخيص يقوم بتصنيع وتعبئة منتجات الألبان (الكريمة) بدون اي اشتراطات صحية وبدون اي مراعاة للقواعد الصحية المتبعة فى مثل هذه المنشآت وذلك للمرة الثانية خلال يومين.





وتم ضبط 5 عبوات كريمة زنة العبوة الواحدة 15 كجم بإجمالى 75 كجم كريمة مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات.





وتم تحريز الكميات المضبوطة واتخاذ اللازم قانونيا لهذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.





يأتي هذا بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على مصانع الألبان والتصنيع الغذائى غير المرخصة و التى لا تخضع للاشتراطات الصحية حفاظا على صحة المواطنين.





شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية وإشراف أحمد عبد الحميد رئيس الرقابة التجارية حملات على الأسواق التي أسفرت عن ضبط مصنع عصائر بدون ترخيص من الجهات المختصة بمنطقة أبيس، والتحفظ على نحو ١.٧٥ طن عصائر فاسدة.





تم التحفظ على عدد 10 براميل مركز مانجو وزن البرميل 50كجم، وعدد 10 براميل مركز فراولة وزن البرميل 50 كجم، وعدد 10 براميل مركز جوافة وزن البرميل 50 كجم، وعدد 5 براميل عصير برتقال مركز وزن البرميل 50 كجم.