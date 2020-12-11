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رامي وحيد: بحس إنى شايل وسام عشان ابن فنان عظيم

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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أسامة علي
كشف الفنان رامي وحيد تفاصيل رحلته الفنية وتأثير والده الفنان الراحل سمير وحيد.

وأضاف وحيد خلال حواره مع برنامج "3 ستات"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا:" بحس أنى شايل وسام عشان الفنان العظيم سمير وحيد وسيرته الحلوه".

وتابع رامى وحيد، أنه فى بداية مشواره الفنى كان يشعر برهبة كبيرة للغاية، لافتا إلى أن مشاركته فى فيلم عمرو وسلمى كون مع أفلام اخرى مرحلة هامة فى حياته.

وعن الأدوار الشريرة التي يؤديها قال: "إن صناع السينما حصروه في أدوار الشر بسبب نجاحه فيها".

وظهر الفنان رامى وحيد، فى حفل ختام مهرجان القاهرة السنيمائى، لأول مرة بعد تعرضه لحادث منذ فترة، وخطف الأنظار برقصاته المتميزة. 

قال الفنان رامي وحيد إن أغلب الأفلام التى شاهدها هذا العام كانت قوية جدا، وتوجه بالشكر إلى المنتج محمد حفظي على ماقدمه للجميع في تلك الدورة.

وأوضح رامي وحيد أن فيلم الإفتتاح الذي يحمل اسم " الأب" نال إعجابه كثيرا، ولفت إلى أنه بكى بسبب هذا العمل.

تعرض الفنان رامي وحيد ووالدته لحادث سير وتحطمت سيارته، لكنه طمأن جمهوره ونشر فيديو للحادث عبر صفحته على فيسبوك ظهرت فيه الأضرار التى لحقت بسيارته.

وكتب: "الحمد و الشكر لله إن أنا وأمي بخير ومحصلناش حاجة".

ونفى الفنان رامى وحيد معرفته بتفاصيل إنتاج جزء جديد من مسلسل "سلسال الدم"، وقال انه يفضل تقديم دراما جديدة لا علاقة لها بالمسلسل الصعيدى الشهير.

وقال رامى وحيد إنه تعلم كثيرا من الفنانة عبلة كامل أثناء تصوير مسلسل "سلسال الدم" على مدار ثلاثة أجزاء.
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