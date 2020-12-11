تاريخ على الأغلفة.. قصة الرؤساء الأمريكيين مع لقب شخصية العام من مجلة تايم

منحت مجلة "تايم" الأمريكية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لقب "شخصية العام" لعام 2020، في تقليد سبق للمجلة تكراره مرارًا في أعوام مختلفة.





وذكرت المجلة في تقرير لها أن تلك هي المرة الأولى التي تمنح فيها لقب شخصية العام لرئيس منتخب ونائبه معًا، كما أصبحت كامالا هاريس أول نائب رئيس أمريكي يحظى بلقب شخصية العام لمجلة تايم.





ويُعد اختيار مجلة تايم لبايدن وهاريس كشخصيتي العام 2020 امتدادًا لتقليد مستمر منذ 90 عامًا لتسمية الرؤساء الأمريكيين المنتخبين باعتبارهم "شخصية العام" في الأعوام التي انتُخبوا فيها، مع ظهور صور بورتريه مرسومة لهم على أغلفة المجلة، وكان اللقب الأصلي "رجل العام" قبل أن تغيره المجلة إلى "شخصية العام" في 1999.





وكان أول رئيس أمريكي منتخب يفوز بلقب شخصية العام من مجلة تايم هو فرانكلين روزفلت، الذي انتُخب عام 1932 مع وعده المسمى "الاتفاق الجديد" لانتشال الولايات المتحدة من أزمة الكساد الكبير.





ولم يحصل روزفلت، الرئيس الأمريكي الوحيد الذي تولى رئاسة البلاد لثلاث فترات متتالية، على لقب شخصية العام مرة واحدة، وإنما ثلاث مرات، وكانت الثانية عام 1934 بمناسبة فوز حزبه الديمقراطي بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ معًا بجانب وجوده في رئاسة البلاد، والمرة الثالثة عام 1941 تقديرًا لقيادته البلاد عند دخولها الحرب العالمية الثانية بعد هجوم الطيران الياباني على ميناء بيرل هاربور الأمريكي في المحيط الهادي.





وبعد روزفلت، حصل 8 رؤساء أمريكيين على لقب شخصية العام من مجلة تايم في أعوام انتخابهم، وهم: هاري ترومان، وليندون جونسون، وجيمي كارتر، ورونالد ريجان، وبيل كلينتون، وجورج بوش الابن، وباراك أوباما، ودونالد ترامب.





ومنذ صدور مجلة تايم للمرة الأولى عام 1923 حتى الآن كان هناك 3 رؤساء أمريكيين فقط لم يحظوا بلقب شخصية العام، وهم: كالفن كوليدج وهربرت هوفر وجيرالد فورد.





وكانت هناك استثناءات أخرى لقاعدة منح الرؤساء المنتخبين لأول مرة لقب شخصية العام من مجلة تايم، ففي عام 1952 فاز الرئيس دوايت أيزنهاور في الانتخابات لكن لقب شخصية العام ذهب إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وفي عام 1959 منحت المجلة اللقب لأيزنهاور بعد فوزه بولايته الرئاسية الثانية.





ولم تكن تلك المرة الأولى التي فاز فيها أيزنهاور بلقب شخصية العام من مجلة تايم، إذ كانت المرة الأولى عام 1944 تقديرًا لدوره في قيادة قوات الحلفاء في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية.





ومن الطرائف في هذا الصدد أن مجلة تايم منحت استثناءً للرئيس الأمريكي هاري ترومان عند فوزه باللقب عام 1945، فاطلقت عليه المجلة لقب "رجل العام الذري"، بسبب قراره قصف مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين بقنبلتين ذريتين.





ومنحت مجلة تايم لقب شخصية العام للرئيس جون كينيدي عام 1961، وهو العام الذي تولى منصبه فيه لا العام الذي انتُخب فيه (انتُخب 1960)، لكن المجلة تلقت في ذلك العام سيلًا من الانتقادات بسبب صور الغلاف التي رسمها الرسام الإيطالي بييترو أنيجوني لكينيدي، الذي ظهر بملامح مرهقة.





وفاز الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في انتخابات الرئاسة عام 1968، لكن لقب شخصية العام ذهب إلى رواد فضاء الرحلة أبوللو 8، الذين كانوا أول بشر يدورون حول القمر، على أن نيكسون أصبح فيما بعد أول شخص يفوز بلقب شخصية العام من مجلة تايم لعامين متتاليين، أولهما عام 1971 بعد تدشينه مباحثات مع الصين لإنهاء القطيعة في العلاقات بين البلدين، والثانية عام 1972 والتي شاركه فيها مستشاره للأمن القومي هنري كيسنجر بعد زيارتهما إلى الصين لإعادة العلاقات رسميًا.





وفي عام 1988 انتُخب الرئيس جورج بوش الأب لرئاسة الولايات المتحدة، لكن لقب شخصية العام من مجلة تايم ذهب إلى "كوكب الأرض المعرض للخطر"، وفاز بوش الأب باللقب عام 1990.