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مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. هاني الناظر يوجه رسالة بشأن اللقاح الصيني.. وفساتين رانيا يوسف بدون بطانة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:01 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد مجموعة أخبار هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، ونستعرض أهم التفاصيل خلال السطور التالية.

قال هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، إنه "مع نهاية سنة كانت مليئة بالتوتر والقلق والألم بدأ الحمدلله العالم ومعه مصر أولى خطوات التخلص من وباء كورونا؛ وذلك من خلال عمليات التطعيم الجماعية بأكثر من لقاح فيروس كورونا".

استقبلت مصر أولى جرعات من اللقاح الصيني لعلاج فيروس كورونا "سينوفا" من الخارج، والذي أثبتت العديد من التجارب أن له فعالية كبيرة في علاج فيروس كورونا المستجد.

شاركت المطربة بشرى صورا من كتب كتابها على رجل الأعمال سالم هيكل وقامت بنشر صورتهما عبر الأسطوري الخاص بحسابه الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بشري بإطلالة خلابة وجذابة للغاية، وهو ما ابر من رقة وجمالها .

وقفت لدقائق معدودة على الريد كاربت لالتقاط صور لها لإبراز جمالها وطلتها الجذابة كباقي الحاضرين في مهرجان القاهرة السينمائي، ولكن  كان للجمهور رأي آخر، فعقب انتشار أول صورة لها من داخل المهرجان أصبحت في نظر الجميع هي ميرنا المهندس، وذلك بسبب خصلات شعرها المموج الذهبي الذي كانت تتمتع به الفنانة الراحلة، وقوامها الممشوق، ولمساتها الجمالية الرقيقة، لكن بعد ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وإدراك أن الفنانة ميرنا المهندس لم تكن في عالمنا الحالي، اتضح أنها مصممة الأزياء ندى أكرم.

تصدرت الفنانة رانيا يوسف مؤشر البحث جوجل، بعد أن حرصت على المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 بإطلالة مثيرة وجريئة.

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