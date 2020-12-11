نشرة الصحة والمرأة.. هاني الناظر يوجه رسالة بشأن اللقاح الصيني.. وفساتين رانيا يوسف بدون بطانة

عبر الأسطوري الخاص بحسابه الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بشري بإطلالة خلابة وجذابة للغاية، وهو ما ابر من رقة وجمالها .

وقفت لدقائق معدودة على الريد كاربت لالتقاط صور لها لإبراز جمالها وطلتها الجذابة كباقي الحاضرين في مهرجان القاهرة السينمائي، ولكن كان للجمهور رأي آخر، فعقب انتشار أول صورة لها من داخل المهرجان أصبحت في نظر الجميع هي ميرنا المهندس، وذلك بسبب خصلات شعرها المموج الذهبي الذي كانت تتمتع به الفنانة الراحلة، وقوامها الممشوق، ولمساتها الجمالية الرقيقة، لكن بعد ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وإدراك أن الفنانة

لم تكن في عالمنا الحالي،

اتضح

أنها مصممة الأزياء ندى أكرم.