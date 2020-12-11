نشرة الصحة والمرأة.. هاني الناظر يوجه رسالة بشأن اللقاح الصيني.. وفساتين رانيا يوسف بدون بطانة

نشر موقع صدى البلد مجموعة أخبار هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، ونستعرض أهم التفاصيل خلال السطور التالية.
قال هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، إنه "مع نهاية سنة كانت مليئة بالتوتر والقلق والألم بدأ الحمدلله العالم ومعه مصر أولى خطوات التخلص من وباء كورونا؛ وذلك من خلال عمليات التطعيم الجماعية بأكثر من لقاح فيروس كورونا".
وقفت لدقائق معدودة على الريد كاربت لالتقاط صور لها لإبراز جمالها وطلتها الجذابة كباقي الحاضرين في مهرجان القاهرة السينمائي، ولكن كان للجمهور رأي آخر، فعقب انتشار أول صورة لها من داخل المهرجان أصبحت في نظر الجميع هي ميرنا المهندس، وذلك بسبب خصلات شعرها المموج الذهبي الذي كانت تتمتع به الفنانة الراحلة، وقوامها الممشوق، ولمساتها الجمالية الرقيقة، لكن بعد ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وإدراك أن الفنانة ميرنا المهندس لم تكن في عالمنا الحالي، اتضح أنها مصممة الأزياء ندى أكرم.