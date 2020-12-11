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فن

بـ هوت شورت جينز.. قمر اللبنانية تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:55 م
قمر اللبنانية
قمر اللبنانية
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محمد بدران
حرصت الفنانة اللبنانية قمر على مشاركة متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وخطفت قمر اللبنانية الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت هوت شورت جينز ونسقت معه سترة قطنية باللون الاسود وجاكيت جلد.

وانتعلت حذاء بوت برقبه، ما منحها إطلالة عصرية أنيقة، أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت قمر على شعرها المنسدل، وارتدت إكسسوارات بسيطة متناسقة مع إطلالتها الأنيقة.

يُذكر أن احدث أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.

وشاركت قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" وجسدت من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.

"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وشاركت "قمر" في فيلم "حصل خير" مع الفنانة آيتن عامر، وبدرية طلبة، وأمينة، وسعد الصغير، وكريم محمود عبد العزيز، ومحمد رمضان، إيمان السيد، محمود الليثى، وغيرهم.

وجسدت قمر دور راقصة شعبية تسكن عمارة تضم مجموعة من الأسر، وفور وصول الساكنة الجديدة، يتهافت عليها الأزواج ومنهم موظف مصلحة الضرائب فوزي "كريم محمود عبدالعزيز"، ومدرس اللغة العربية "محمد رمضان"، والمطرب "سعد الصغير"، وينقلب حال هذه الأسر، فتحاول الزوجات الحفاظ على أزواجهن منها في قالب من الأحداث الكوميدية.

وخرج سعد الصغير بعد عرض فيلم حصل خير ليعلن عدم نيته التعاون مع المطربة اللبنانية قمر ثانية.

ووصف سعد " قمر بأنها إنسانة غير طبيعية، وذلك بسبب طريقتها الجارحة في التعامل مع الفنانة أيتن عامر خلال تصوير أحداث فيلم "حصل خير"، حين حاولت الأخيرة تعديل بعض الأخطاء لقمر بطريقة لطيفة.

وأوضح المطرب الشعبي أنه يرى أن أداء الفنانة هيفاء وهبي أفضل من أداء قمر بشكل كبير، وأنه قرّر مع المنتج أحمد السبكي عدم التعاون مع قمر ثانية، وذلك لانعدام خبرتها في مجال التمثيل.



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