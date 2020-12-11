فتاوى تشغل الأذهان.. 5 أعمال في يوم الجمعة تجعل الله يغفر ذنوب عشرة أيام ولياليها.. حكم الشرع في ترك سجود السهو.. وهل يشترط قراءة الرقية الشرعية على يد شيخ أم الشخص بنفسه؟

هل الكحول ينقض الوضوء.. الإفتاء تجيب

أمين الفتوى:

يجوز للمريض استخدام الأدوية المشتملة على نسبة قليلة من الكحول





نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى المهمة نرصد أبرزها ..





حكم ترك سجدتين السهو.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية





قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن الأخطاء التي تقع في الصلاة أنواع، منها أخطاء يكفيها سجود سهو وأخطاء السجود وحده لايكفي.





وأضاف: مثلا نسيان ركعة في السجود لايكفي مكانها سجود سهو لأن الأمر يحتاج إلى الإتيان بركعة ثم سجود سهو قبل التسليم أو بعده، أما ترك التشهد الوسط فهذه الحالة لاتحتاج لزيادة ركعات أو غيره لكن فقط سجود السهو، مشيرا إلى أنه حال نسيان سجود السهو الصلاة صحيحة لأن سجود السهو سنة.





كما ورد إلى الأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه "قد يحدث سهو أو نسيان في الصلاة فماذا أفعل؟"





وأجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، أن العلماء قسموا السهو في الصلاة إلى أن يترك المصلي ركنا وهذا لا يجبره سجود السهو وعليه أن يأتي بالركن.





وأشار إلى أنه قد يسهو المصلي عن سنة من سنن الصلاة كترك التشهد الأوسط، ففي هذه الحالة عليه أن يسجد للسهو في آخر صلاته.





اما من سها في عدد الركعات فالنبي أخبرنا بأنه يبني على يقينه ويبني على الأقل فإن شك في عدد ركعات الصلاة بأنها ثلاثة أو أربعة فيبني على الثلاثة ويأتي بالرابعة.





قراءة الرقية الشرعية





هل يشترط قراءة الرقية الشرعية على يد شيخ أم الشخص بنفسه.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





قال أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن الرقية يقرأها الإنسان بنفسه مرة صباحا ومرة مساء .





هل الكحول ينقض الوضوء





هل الكحول ينقض الوضوء.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن الكحول لاينقض الوضوء ، وهو ليس خمرًا ولا نجاسة فيه، ويستعمله الإنسان وهو متوضئ ، ولا يشترط غسل يديه أو غير ذلك من الأمور فهو طاهر.





وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمريض استخدام الأدوية المشتملة على نسبة قليلة من الكحول.





وأضاف «عثمان» خلال اجابته، أن معظم أدوية الكُحة فيها نسبة قليلة، وهذا ضروري للعلاج، وأجازته وزارة الصحة، فهو صحيح ولا شيء فيه.





جدير بالذكر أنه جاء في القرار رقم: (24) (11/3) لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يأتي: «للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول إذا لم يتيسر دواء خال منها، ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته».









5 أعمال في يوم الجمعة تجعل الله يغفر ذنوب





قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه أرشدنا إلى 5 أعمال في يوم الجمعة تجعل الله يغفر ذنوب عشرة أيام ولياليها.





وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه فيما ورد في صحيح مسلم، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ».





واستشهد بما جاء في رواية أخرى بصحيح مسلم، عن أبي هريرة، أنه قال –صلى الله عليه وسلم -: « مَن تَوَضَّأَ فأحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أتَى الجُمُعَةَ، فاسْتَمع وأَنْصَتَ، غُفِرَ له ما بيْنَهُ وبيْنَ الجُمُعَةِ، وزِيادَةُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ، ومَن مَسَّ الحَصَى فقَدْ لَغا»، منوهًا بأن في الحَديثِ: فضلُ الغُسلِ يَومَ الجُمعةِ، وفيه: مَشروعيَّةُ التَّنفُّلِ قَبلَ خُروجِ الإمامِ، وَفيهِ أيضًا: الحَثُّ عَلى الإنصاتِ لِسَماعِ الخُطبةِ.



