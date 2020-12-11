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برلمان

نائب الشيوخ: قرار السيسي بتوزيع لقاح كورونا مجانا يكبح الوباء

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:59 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عبد الرحمن سرحان
قال  النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس السيسي وتوجيهاته إلى وزارة الصحة بتوزيع لقاح كورونا مجانا على المصريين، قرار عظيم من قيادة حكيمة تعلم تماما ضرورة التعافي من الفيروس قريبا والسيطرة عليه تماما مع دخول فصل الشتاء، موضحا ان الرئيس لم يترك الفرصة للشركات التجارية بالاستثمار في صحة المريض الباحث عن العلاج، لذلك جاءت توجيهات السيسي بتوزيعه مجانا.

واشار محسن في بيان له اليوم، إلى الاستجابة السريعة من جانب وزارة الصحة والتي أعلنت، أن لقاح كورونا الصينى الذى دخل إلى مصر مؤخرا، ستحصل عليه الفئات الأولى بالتطعيم مجانا خلال ساعات .

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن هذا اللقاح الصيني، أثبت فاعلية بنسبة 86٪ فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99٪ فى إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100٪ فى الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة مما يجعله خيارات طبيا وصحيا ناجعا لمواجهة الوباء.

وأضاف نائب بني سويف أنه وفق بيان وزارة الصحة، فإن الأولوية فى توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحى، والعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوى، مشيرا إلى أن مصر ستبقى رائدة وأن قرار توزيع لقاح كورونا مجانا قرار إنساني وصحي عظيم ينبغي أن يحييه الجميع.

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قالت إن مصر تشهد يومًا تاريخيا باستقبال أول شحنات لقاح «سينوفارم» لكورونا الصيني من الإمارات، مؤكدة أن الرئيس السيسي حرص على توفير لقاح كورونا للشعب المصري، ووضع الأزمة على الأجندة الرئاسية.

وأضافت «زايد» خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن أول دفعات لقاح كورونا الصيني «سينوفارم»، إن اللقاح الصيني هو الذي أجريت عليه التجارب السريرية، مضيفة : «كنت من أول المتطوعين في التجارب السريرية الخاصة باللقاح الصيني». 

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه بفضل تضافر الجهود استطعنا استقبال اولى شحنات لقاح كورونا، موضحة أن أزمة كورونا أظهرت تضامن الشعوب مع بعضها وخاصة شعب مصر والصين والإمارات .

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية أجازت استخدام اللقاح الصيني في مصر، لافتة إلى أن اللقاح الصيني من الإمارات حصل على الموافقة النهائية من الإمارات، متابعة أنه تم إبرام عقد مع التحالف الدولي للقاحات والامصال للحصول على المزيد من اللقاحات .

وتوجهت الدكتورة هالة زايد، بالشكر إلى دولتي الإمارات والصين والتي عكست حجم الصداقة، مؤكدة أن علاقة صداقة تاريخية تجمع بين مصر والصين والإمارات.
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