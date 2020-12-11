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تعليم

1258 مرشحًا تقدموا لانتخابات اتحاد طلاب الكليات بجامعة جنوب الوادي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:20 م
انتخابات اتحاد طلاب
انتخابات اتحاد طلاب
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يوسف رجب

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن عدد الطلاب الذين قاموا بسحب استمارات الترشيح لانتخابات اتحاد طلاب كليات ومعاهد الجامعة بلغ 1258 طالبا وطالبة.


وأشار غرباوى إلى أن إجراءات سحب وتقديم استمارات الترشيح تمت طبقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، حيث تم توفير الكمامات والمطهرات أمام لجان تقديم استمارات الترشيح بالكليات، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات فى أمام الطلاب طوال فترة تلقى الطلبات من الساعة التاسعة صباحا و حتى الثالثة مساء.


وأوضح رئيس الجامعة، أنه تقدم للترشيح ١٢٥٨ طالب وطالبة منهم ٩٥ طالب وطالبة بكلية التربية بقنا، و ١٠١ بكلية الآداب، و ٦٤ بكلية العلوم، و ٨٤ بكلية التجارة، و ١١٠ بكلية الحقوق، و ٥١ بكلية الطب البيطرى، و ٥٦ بكلية التربية النوعية، و ٥٧ بكلية التربية الرياضية، و ٧٥ بكلية الهندسة، و ١٥١ بكلية الزراعة، و ٨٢  بكلية الطب، و ٣٤ بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، و ٧٠ بكلية الصيدلة، و ٦٧ بكلية طب الفم والأسنان، و ٣٤ بكلية التمريض، و ٥٦ بكلية الآثار ، و ٣٦ بكلية التربية بالغردقة.


وأكد الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعه، أنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد المقبل الموافق 13 ديسمبر، ويتم تلقي الطعون يوم الإثنين 14 ديسمبر،  وتجرى عملية فحص الطعون يوم الثلاثاء 15 ديسمبر، لتعلن الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر.


وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن الدعاية الانتخابية للمرشحين تبدأ يوم 17 ديسمبر، وتنطلق انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز  وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر، بينما تجرى انتخابات الإعادة يوم الإثنين 21 ديسمبر، و تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 23 ديسمبر، وتختتم العملية الانتخابية يوم الخميس 24 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

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1258 مرشحًا تقدموا لانتخابات اتحاد طلاب الكليات بجامعة جنوب الوادي
1258 مرشحًا تقدموا لانتخابات اتحاد طلاب الكليات بجامعة جنوب الوادي
1258 مرشحًا تقدموا لانتخابات اتحاد طلاب الكليات بجامعة جنوب الوادي
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