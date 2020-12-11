استشارى صدر: لقاح كورونا بارقة أمل للمصريين

قالت الدكتورة إيريني صبري، استشاري الصدر والحساسية بطب قصر العيني، إن هناك من يعتقد بأن من يصاب بفيروس كورونا لن يصاب به مرة أخرى هو اعتقاد خاطىء، وشعور زائف بالأمان، لافتة إلى أنه يجب تجنب تواجد المواطنين في الأماكن المزدحمة، والمغلقة تجنبأ لإصابتهم ب فيروس كورونا .





وطالبت إيريني صبرى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الجميع بضرورة توجه المواطن إلى ا لطبيب فى حالة إصابته ب كورونا ويعزل نفسه منزليا للتأكد من طبيعة الإصابة، ولا ننتظر حتى تسوء الحالة..









وأضافت أنه يتوجب ارتداء الكمامة خاصة في الأماكن المغلقة، لافتة إلى أن توفر لقاح ضد فيروس كورونا يعد بارقة أمل ولكن يجب الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية.



