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رياضة

بمشاركة حجازي.. الاتحاد السعودي يتقدم على الشباب بهدف

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:08 م
صدى البلد
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مجدي سلامة

انتهى الشوط الأول بين فريقي الإتحاد والشباب بتقدم الأول بهدف نظيف عن طريق بيجوفيتش في الدقيقة 18 من عمر النصف الأول للمباراة ، في منافسات الدوري السعودي. 

وتواجد الدولي أحمد حجازي مدافع نادي إتحاد جدة السعودي، أساسيًا في تشكيل فريقه لمواجهة نادي الشباب اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كاس الامير محمد بن سلمان.

وجاء تشكيل فريق اتحاد جدة الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: سعود، حجازي، زياد المولد، مهند.

خط الوسط: هنريكي، المالكي، البيشي، رومارينهو، رودريجيز.

خط الهجوم: بيجوفيتش.

ويحتل فريق إتحاد جدة المركز السادس برصيد 12 نقطة ، بينما يحتل فريق الشباب المركز الثاني برصيد 14 نقطة ، من ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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