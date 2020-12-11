ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير: العلاقات المصرية - الفرنسية تتسم بالزخم السياسي والثقافى والاجتماعي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:37 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
علق الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا وما أثمرت عنها تلك الزيارة على الصعيد السياسي والثقافي والاقتصادي، قائلا: "العلاقات المصرية - الفرنسية تتسم بالزخم السياسي والثقافى والاجتماعي والاقتصادي، وتعتبر علاقات استراتيجية وليست علاقات سياسية أو اقتصادية".

وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه ببرنامج "مباشر النيل"، المذاع على قناة "النيل للأخبار" على التليفزيون المصري، أن العلاقات المصرية الفرنسية متينة وقوية منذ قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تعد  تلك العلاقة محورية فى إفريقيا وشرق أوروبا، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى الزيارة والتى تعتبر الأولى عام 2020 خاصة وأن فرنسا لم تستقبل أي وفود أو رؤساء  في العالم فى عام الكورونا.

وتابع: "تعتبر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا مهمة جدًا في أكثر من محور نظرا للصراعات الجيوسياسية والجيو اقتصادية المتواجدة في المنطقة،  خاصة على المستوى السياسي نرى أن الاكتشافات الأخيرة فى البحر المتوسط، وفى ظل تواجد الدولة التى تبعث الاضطرابات فى المنطقة وهى تركيا، إلى جانب ما تفعله فى ليبيا وسوريا وغيرها بالإضافة إلى التحرش الدائم باليونان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

برلمانية: زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا لها أهمية كبرى في هذه المرحلة

حسونة : زيارة الرئيس السيسى لفرنسا ستتبنى وجهة النظر المصرية بشأن الإساءة للنبي محمد

غدا.. الرئيس السيسي يصل فرنسا في زيارة يومين.. نواب: استمرارا لجولاته الخارجية الناجحة.. وستتناول تعزيز العلاقات العسكرية والاقتصادية والاستثمارية والسياسية بين البلدين

أستاذ علوم سياسية: مصر وفرنسا متفقتان على أهمية التوصل لحل سياسي في ليبيا

عضو الشيوخ: زيارة السيسي لفرنسا تعزز علاقات البلدين وتدعم مكافحة الإرهاب

رئيس لجنة البنوك: 7 مليارات دولار استثمارات فرنسية فى مصر ..وزيارة الرئيس مهمة لتعزيز التعاون

ترشيحاتنا

نفسي في معاش ومش هسيب بنتي.. تصريحات مؤثرة لبائع المناديل ..فيديو

رانيا يوسف بتحب التريند .. 5 فساتين مثيرة وجريئة وبدون بطانة

صورة مثيرة للجدل .. ميدو بـ صحبة رئيس الأهلي في رحلة بحرية

البطانة لا تزال في بيتي.. فساتين رانيا يوسف مسلسل لا ينتهي من الإغراء

بعد عقد قرانها.. شاهد | أجرأ إطلالات بشرى التي أثارت الجدل الفترة الأخيرة

ملخص وأهداف فوز سيراميكا كليوباترا على الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا تعتبر القهوة منبهًا للبعض وليس للآخرين؟.. دراسة تكشف السر

بعد عقد قرانها.. شاهد | أجرأ إطلالات بشرى التي أثارت الجدل الفترة الأخيرة

احذرها.. تعرف على أضرار المعلبات الغذائية