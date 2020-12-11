خبير: العلاقات المصرية - الفرنسية تتسم بالزخم السياسي والثقافى والاجتماعي

علق الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا وما أثمرت عنها تلك الزيارة على الصعيد السياسي والثقافي والاقتصادي، قائلا: "العلاقات المصرية - الفرنسية تتسم بالزخم السياسي والثقافى والاجتماعي والاقتصادي، وتعتبر علاقات استراتيجية وليست علاقات سياسية أو اقتصادية".





وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه ببرنامج "مباشر النيل"، المذاع على قناة "النيل للأخبار" على التليفزيون المصري، أن العلاقات المصرية الفرنسية متينة وقوية منذ قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تعد تلك العلاقة محورية فى إفريقيا وشرق أوروبا، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى الزيارة والتى تعتبر الأولى عام 2020 خاصة وأن فرنسا لم تستقبل أي وفود أو رؤساء في العالم فى عام الكورونا.



