سعاد ياي شين هوا تكتب: مطار داشينغ بكين الدولي.. تكنولوجيا ذكية

عندما نصل إلى مدينة ما على متن طائرة، فإننا نتعرف عليها من خلال مطارها.





ويمكننا القول إن المطارات ليست مهمتها أن تكون محطات استقبال ومغادرة للبشر والبضائع فحسب، بل هي بطاقة هوية للمدن.





افتتح عام 2019 في مدينة بكين العاصمة الصينية مطار جديد وهو ثاني مطار في المدينة ووضعت تصميماته المهندسة المعمارية عراقية الأصل الراحلة زها حديد. وبعد خمس سنوات استغرقها البناء، أصبح المطار الأفضل بين مطارات العالم في العديد من المجالات.





ويبعد المطار 46 كيلومترًا إلى الجنوب من وسط بكين، وتم إنشاء خط مترو مطار داشينغ للسكة الحديد، لتسهيل الركاب في الذهاب إلى المطار من المدينة.













(محطة لخط مترو مطار داشينغ)





ويعد خط مترو مطار داشينغ للسكة الحديد جزءًا مهمًا من شبكة المواصلات المحيطة بالمطار، ويمكن أن تعمل قطارات هذا الخط دون قائد، وتبلغ أقصى سرعته 160 كيلومترًا لكل ساعة، وتستغرق الرحلة بهذا الخط من وسط بكين إلى مطار داشينغ عشرين دقيقة فقط، تعمل قطارات خط مترو مطار داشينغ بدون قائد.









يعتبر مطار داشينغ أكبر مطار ذي بناء واحد في العالم، وتمتد مساحته إلى أكثر من مليون متر مربع، أي حوالي 100 ملعب كرة قدم، ومن المتوقع أن تبلغ طاقته الاستيعابية من الركاب حوالي 72 مليون راكب بحلول عام 2025، حيث ستكون هناك طائرة في كل دقيقة للإقلاع والهبوط عبر هذا المطار حينذاك.









ويجد بالمحطة شعار فني يتشكل من طيور ورقية ذات ثماني كلمات صينية التي يتسم معناها "إزدهار الوطن، وانتعاش الأمة الصينية).









تسبب الأرقام المذهلة لبقية المطارات صعوبة في الحركة والتنقل للمسافرين في الأماكن المزدحمة، ربما أكثر من أي عامل معماري آخر، ولكن سهولة التنقل هنا هي ما تجعل تصميم مطار داشينغ مميزًا ومختلفًا عن غيره.





وتصاميم المحطات قللت من مسافات المشي بين تسجيل الوصول والبوابة، وأيضًا قللت المسافات بين البوابات لتنقل المسافرين إلى ثماني دقائق مشيًا، وهو أقصى حد.





وأحد مميزات المطار يتمثل في أن يسمح سقفه بدخول نسبة عالية من ضوء الشمس، كما تتحرك الأشعة الداعمة باستمرار خلال المساحة، وهي تعمل كأنها خطوط باتجاه الساحة المركزية، والغرض من ذلك هو مساعدة المسافرين ليتحركوا بسهولة في المطار المزدحم.





وبالإضافة إلى التصاميم المتميزة لهذا المطار، يعتبر استخدام التكنولوجيا المتطورة فيه أكبر مميزاته.





مثلًا، تكنولوجيا التعرف على الوجه تعمل عند دخول الراكب إلى المطار حتى ركوبه الطائرة، ما يسهم كثيرا في تقليل الأوقات لتلقي الركاب الفحص الأمني ومراجعة إجراءاتهم الضرورية.





وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للركاب الحصول على التذاكر واختيار المقاعد ونقل الأمتعة إلى الطائرة من خلال مساعدة الأجهزة المعنية.





كما يعتبر المطار مكانًا مهمًا لتعريف العالم بالثقافة الصينية التقليدية، وتوجد فيه محال تجارية ومعارض مختلفة، تباع وتعرض فيها شتى البضائع والأعمال الثقافية ذات الخصائص التقليدية الصينية.



