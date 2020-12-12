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أخبار البلد

شعراوي يدعو المواطنين للإبلاغ عن مشاكلهم من خلال صوتك مسموع

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:16 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
دعا اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور مبادرة "صوتك مسموع" الخمسة، إلى التواصل الفورى مع فريق عمل "صوتك مسموع" من خلال وسائل الاتصال المختلفة التى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330)، والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.


وتتضمن المحاور الخمس القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد.


كما تعمل مبادرة "صوتك مسموع" منذ منتصف مارس الماضى 2020 وحتى الآن على تلقى شكاوي المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس، والتى من أهمها إيقاف تقديم الشيشة في المطاعم والكافيهات والمقاهى وغلقها في المواعيد التى أعلنها رئيس الوزراء، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية والحضانات وعدم إقامة الأسواق.


وأكد وزير التنمية المحلية أن المبادرة تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لحل شكاوى المواطنين وإحداث نقلة في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة من خلال الخط الساخن أو الواتس اب أو البريد الإلكتروني أو صفحة "فيس بوك"، وذلك للتيسير على المواطنين في إرسال شكواهم وحلها، مشيرا إلى أن المبادرة قضت على العناء والجهود التي كان المواطن يبذلها في الذهاب إلى مقر مكاتب الشكاوى لتقديم الشكوي والتزاحم أمامها والوقت الكبير في تلقي وحل الشكوى.


وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المبادرة منذ انطلاقها في أكتوبر ٢٠١٨ وحتى ديسمبر الجاري تلقت أكثر من ٢٤٥ ألف رسالة، منها ٥٠ ألف شكوى، وتم حل ٤٧.٧ ألف شكوى بنسبة ٩٥٪، وجار حل ٢٢٣٠ شكوى.


وأشاد الوزير بجهود العاملين في مبادرة "صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وجميع المحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم الدولة المصرية ومساهمتها في مشاركة المواطنين بتفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا ومواعيد غلق المحال الجديدة والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة، وذلك بإبلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.
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