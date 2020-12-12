ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة متهمين اثنين بـ"أحداث المطرية"

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:00 ص
محاكمة
محاكمة
Advertisements
اسلام مقلد - أحمد مهدى
تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، الحكم على متهمين في إعادة محاكمتهما فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015.
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت.
 
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.
 
ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.
 
ومن ضمن التهم التى تواجه المتهمون تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات، بينما تصل عقوبة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون للسجن المؤبد.
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى قد قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحكم على من يعاد محاكمتهم غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات وحددت محكمة الاستئناف الدائرة 5 إرهاب لنظر أعادة محاكمتهم على الأحكام الصادرة ضدهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تأجيل إعادة محاكمة متهم في أحداث عين شمس لـ16 نوفمبر

الحكم فى إعادة إجراءات محاكمة متهمين فى أحداث عنف المطرية اليوم

تأجيل محاكمة المُتهمين في «أحداث المطرية» لـ 12 ديسمبر

الجنايات تستأنف محاكمة عبدالله أبو بكر في أحداث عنف عين شمس

13 ديسمبر.. النطق بالحكم على متهم في أحداث عنف عين شمس

ترشيحاتنا

مش فساتين بس.. شاهد | إطلالات كاجوال لـ رانيا يوسف عرضتها للانتقاد

هيثم فاروق يوجه رسالة غامضة عبر تويتر: بانوا بانوا على أصلكوا بانوا

قصير فوق الركبة.. إطلالة جريئة لزوجة الحضري في "خطوبة شدوى"

متجاهلة حادث أيمن يونس.. بيان عاجل من اللجنة المعينة بـ نادي الزمالك

نجيب ساويرس يوضح حقيقة تغريدة الـ 6 مليارات جنيه

أحمد السعدني يعلق على حوار محمود الخطيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشفق القطبي .. أضواء ملونة وغريبة في سماء بريطانيا وتستمر لأيام | صور

فاق عدد قتلى هجمات 11 سبتمبر.. وفيات كورونا في يوم واحد تثير الذعر بأمريكا

ياسمين عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بصور جديدة مع زوجها احتفالا بعيد ميلاده