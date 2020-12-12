عمر طاهر ناعيا نبيل فاروق: كان مكافحا ومؤثرا

نعى الكاتب عمر طاهر، الراحل نبيل فاروق، الذي توفي الأربعاء الماضي، لافتا إلى أنه لم يكن مجرد كاتب فحسب، لكنه شخص مكافح ومنتج ومؤثر وصاحب انتاج غزير على جميع المستويات.





وأضاف طاهر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "تن"، أن نبيل فاروق ارتبط بالكثير من القرأ في مختلف الأعمال سواء الطفولة أو المراهقة وحتى كبار السن، فهو رافق مختلف الأعمار بسلسلته "رجل المستحيل".





وأشار إلى أن نبيل فاروق تحمل الكثير من السذاجات ومحاولات التضييق، وكان صاحب ضحكة صافية وصادقة لم تفارق وجهه في جميع الأوقات رغم كثرة الأزمات.





ولفت إلى أن نبيل فاروق كان صاحب نوع مميز من الكتابة، جعل كتابته تصل لمختلف الأعمار، حتى كان له جمهوره في جميع البدان العربية.





من ناحية أخرى أعرب طاهر عن سعادته بالاستقبال الكبير من جمهوره لديوانه السادس، والذي يحمل اسم “الصغرى 7″، والذي يتكون من عدد من أبيات الشعر بالعامية المصرية، و يعبر عن مشاهد من حياة الشعب المصري، لافتا إلى أن الديوان الجديد هو الكتاب الصوتي الثاني الذي يصدر له، مشيرا إلى أنه يستكمل في هذا الديوان تجربته المهتمة بشعر العامية، واستكشاف الحياة اليومية.





وأشار إلى أنه منذ عدة سنوات لم يرتبط باصدار أعماله الجديدة بفكرة معرض الكتاب، لأنه يطرح الكتاب الجديد أو أي عمل جديد بمجرد الانتهاء منه.





وأوضح أن سنة 2020 رغم أنها سنة صعبة إلا أنها كانت مليئة بالعودة للتفكير والتأمل وإعادة ترتيب الآولويات، حتى ان تلك الفترة منذ بدء جائحة كورونا كانت مفيدة له على المستوى الشخصي لأعادة ترتيب آولوياته.