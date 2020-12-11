إبراهيم عيسى: صحافة أمريكا تتربص بمصر وتحاول إعادة الإخوان للمشهد

أكد الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى ، أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى، ويمكن ببساطة تكون فيصل فى إدارة علاقتنا ببقية العالم، مضيفا أن الكراهية تجاهها لا تصلح، فعلينا أن ننضبط، وأن تكون علاقتنا مع كل دول العالم بها "ندية"، وقائمة على المصالح، وليس بالكراهية.





وتابع عيسى خلال "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، أن المجتمع الأمريكى منقسم على نفسه، وهذا ظهر فى الانتخابات الأمريكية، فترامب نفسه الذى خسر فى الانتخابات، يستنكر ويشبه ما يحدث مع العالم الثالث.



