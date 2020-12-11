ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إبراهيم عيسى: صحافة أمريكا تتربص بمصر وتحاول إعادة الإخوان للمشهد

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:18 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
أكد الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى، ويمكن ببساطة تكون فيصل فى إدارة علاقتنا ببقية العالم، مضيفا أن الكراهية تجاهها لا تصلح، فعلينا أن ننضبط، وأن تكون علاقتنا مع كل دول العالم بها "ندية"، وقائمة على المصالح، وليس بالكراهية.

وتابع عيسى خلال "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، أن المجتمع الأمريكى منقسم على نفسه، وهذا ظهر فى الانتخابات الأمريكية، فترامب نفسه الذى خسر فى الانتخابات، يستنكر ويشبه ما يحدث مع العالم الثالث.

وأضاف عيسى، أن الصحافة الأمريكية تتربص بمصر بعد فوز بايدن، والضغط سيكون من أجل إعادة إدماج الإسلاميين فى الحياة السياسية فى مصر، وعلينا أن نتنبه، فالإخوان سيحاولون استغلال الفرصة للتسلل إلى المؤسسات، والخطر سيكون علينا جميعا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عبد المنعم سعيد: ترامب سخر من المؤسسات الأمريكية وقلل من هيبتها

مايكل مورجان: إصابة ترامب بكورونا حقيقة قد يستخدمها لصالحه

بينهم أردوغان ونتنياهو.. من هم أكثر زعماء العالم خوفا من رحيل ترامب عن البيت الأبيض؟

زعماء في خندق ترامب.. هؤلاء القادة لا يريدون رؤية بايدن في البيت الأبيض.. أردوغان الطفل المدلل يخشى العقوبات.. بوتين الفائز بالجائزة الكبرى ينعم بسياسة المهادنة.. وشي جين بينج يستثمر فراغ القوة

ترامب وبايدن.. أيهما الأفضل لـ مصر.. العامل الحاسم السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط.. القاهرة لن تتأثر اقتصاديا بنتيجة الانتخابات.. والعلاقات مع واشنطن اعتمادية لا يمكن الاستغناء عنها

تل أبيب تستعد لفوز بايدن.. خريطة بالمكاسب الإسرائيلية بعد الانتخابات الأمريكية

ترشيحاتنا

تجنبه حتى لا يفضحك الله في الدنيا.. خطيب المسجد النبوي يحذر من فعل شائع

نجيب ساويرس يوضح حقيقة تغريدة الـ 6 مليارات جنيه

تفاصيل إصابة رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك بـ كورونا

صورة جديدة .. ميدو يستفز جماهير الزمالك بالظهور بصحبة حسن حمدي والخطيب وفرج عامر

هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر غرب مدينة السادس من أكتوبر

زهقنا.. عماد متعب يوجه رسالة قوية لـ صالح جمعة ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. إطلالات يسرا اللوزي تكشف عن أنوثتها

سعر ومواصفات ألفا روميو ستيلفيو alfa romeo stelvio 2020 في مصر.. صور

ماذا يحدث بالجسم عند شرب ماء الشعير يوميا؟