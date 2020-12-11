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محافظات

محافظة بنى سويف: توفير معاش تكافل وكرامة لـ عم أحمد بائع المناديل وابنته

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:14 م
توفير معاش تكافل
توفير معاش تكافل وكرامة لـ عم أحمد بائع المناديل وابنته
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محمد عبدالحليم
قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إن لجنة مختصة من التضامن الاجتماعي توجهت اليوم الى مكان المواطن "عم أحمد" الذي تداولت صورته "أمس" على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بمعلومات تفيد أنه يمر بظروف انسانية صعبة ، حيث قد وجه على الفور المحافظ بالبحث عنه ورعايته هو وابنته "ملك". 

ومن جهتها، وقد أوضحت وكيل وزارة التضامن أنه تم احضار المواطن واستضافته بمركز الضيافة التابع للتضامن لحين الانتهاء من اجراءات تجهيز الشقة التى قامت بتوفير قيمة ايجارها "جمعية وطنى أولا " ضمن لجنة توحيد جهود المجتمع المدنى  ، بجانب توفير معاش شهري قيمته ٢٠٠٠ جنيه ، فضلا عن قيام التضامن بصرف مساعدة عاجلة للمواطن لحين الانتهاء من اجراءات صرف معاش تكافل وكرامة . 

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وأضافت أنه جار التواصل مع زوجته للم شمل الأسرة التى تتكون من ٥ اطفال والزوج والزوجة ، حيث يوجد بينهم خلاف أسري ، بجانب أن التضامن ستوفر زيا وادوات مدرسية  للطفلة ملك (الصف الثالث الابتدائي) . 

تجدر الاشارة الى أنه فور تداول قصة المواطن على السوشيال ميديا  كلف المحافظ الجهات المختصة من فريق التدخل السريع بمديرية التضامن والوحدة المحلية ، للتوصل والتواصل مع " عم أحمد" لبحث حالته وتوفير ما يلزم لإعاشته وتقديم الرعاية والدعم المطلوب له وابنته.

وبدأ الفريق المكلف من التضامن والوحدة المحلية بالبحث عن المواطن " عم أحمد " حيث تم التوجه أولًا إلى مديرية الكهرباء بمدينة بني سويف وهو المكان الذي تمت الإشارة إليه في البوست المتداول ، كما تم التواصل مع صاحب أول بوست أشار إلى حالة المواطن، حتى تم العثور عليه بقرية طنسا بنى مالو مركز ببا.
محافظة بنى سويف: توفير معاش تكافل وكرامة لـ عم أحمد بائع المناديل وابنته
محافظة بنى سويف: توفير معاش تكافل وكرامة لـ عم أحمد بائع المناديل وابنته
محافظة بنى سويف: توفير معاش تكافل وكرامة لـ عم أحمد بائع المناديل وابنته
محافظة بنى سويف: توفير معاش تكافل وكرامة لـ عم أحمد بائع المناديل وابنته
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