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رياضة

أيمن يونس: حميد أحداد صرح بأن الدوري الممتاز بمثابة تحدي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:10 ص
حميد أحداد
حميد أحداد
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حسن العمدة
أشاد أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، بالروح التى يمتلكها المغرب حميد أحداد مهاجم الفريق .

وقال يونس فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك: "حميد أحداد صرح لي بان الدوري بمثابة تحدي لي".

وأشار إلى أن أعضاء لجنة الكرة يبذلون أقصى جهد لخدمة الزمالك و فاروق جعفر أحد رموز الزمالك ولم  أختلف معه.

أصدر نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المعينة المسئولة عن إدارة النادي بيانًا حول الموقف المالي للقلعة البيضاء وتكملة للبيان الذي صدر أمس .

وجاء البيان كالتالي :.

في ضوء البيان الصادر بالامس بشأن الالتزامات المستحقة على النادي فإن اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك قامت بإعداد خطة مدروسة ومتكاملة ومنضبطة لتخفيض وجدولة كافة المستحقات المالية على النادى وذلك فى اطار من التعاون والتنسيق مع مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية.

وتؤكد اللجنة أن هذه الخطة تتضمن حفظ كافة حقوق النادي المالية لدى الغير والمتضمنة ضخ الكثير من الموارد المالية لخزينة النادى أبرزها مستحقات النادى لدى الشركات الراعية وحقوق البث والرعاية وايرادات عضويات واشتراكات مستحقة وعوائد الوحدات المؤجرة . وهو الأمر الذى يمكن إدارة النادى من سداد جميع المستحقات المالية الخاصة بالأجهزة الفنية وعقود اللاعبين ورواتب الموظفين وكافة المستحقات الواجبة على النادى للحفاظ على الاستقرار المالي والإدارى للنادى العريق.


كما تؤكد إدارة النادي أن خطة العمل تستهدف تحقيق الاستقرار للمنظومة الرياضية بالنادى وتقديم وتوفير كل الدعم المطلوب والرعاية الكاملة لجميع الفرق الرياضية بالنادى وخاصة فريق كرة القدم وجميع أعضائه من اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى والذى نحرص على تهيئة الأجواء المناسبة لهم خلال مختلف منافساتهم المحلية والقارية لتحقيق البطولات والإنجازات التى ترضى طموح جماهير النادى، إضافة إلى تحقيق الاستقرار الإدارى للنادى من خلال هيكلة شاملة لجميع القطاعات الإدارية والمالية.


كما تشير اللجنة إلى وجود خطة استثمارية على أعلى مستوى تستهدف تعظيم موارد نادى الزمالك وكذلك إعداد تصور كامل لانشاء فرع نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر وكذلك إنشاء شركات للاستثمار الرياضي والأكاديميات الرياضية.

وتؤكد إدارة نادى الزمالك أنها ماضية بكل عزم وإخلاص على إنجاز مهمتها الموكلة إليها للحفاظ على استقرار النادى وتحقيق إنجازات وطموحات الجماهير والأعضاء وبما يليق باسم ومكانة نادى الزمالك العريق

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