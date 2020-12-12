نظرة فلكية عامة لهذا الأسبوع من السبت 12 إلى الجمعة 18 ديسمبر 2020

كشف خبير الأبراج محمد جيرون عن نظرة فلكية عامة لهذا الاسبوع من السبت ١٢ إلى الجمعة ١٨.





وقال من خلال منشور له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تكون الكرة الأرضية على موعد مع آخر ظواهر الكسوف والخسوف لعام 2020، حيث ستكون الكرة الأرضية على موعد مع كسوف كلي للشمس يوم الإثنين 14 ديسمبر.

وهذا الكسوف سيرى كليًا في تشيلي، ويغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 90 كم وسوف يستغرق مدة قدرها دقيقتين و10 ثوان، وعند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالي 103% من كامل قرص الشمس، وسوف يستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و 20 دقيقة ولا يمكن رؤيته في المنطقة العربية.

لذا، علينا أن نكون مُستعدين للايام القادمة لديها القدرة على تنظيف وتطهير والقضاء على قيمنا القديمة وأنظمتنا ومعتقداتنا. سيكون وقتًا جيدًا للتخلص من الماضي وإغلاق بعض الأشياء والأحداث غير السارة من حياتنا. كما أن هذا ليس وقتًا لإبقاء الأمور في منتصف الطريق ، بدلًا من ذلك، يُنصح الجميع بإكمال المهام مع الاستفادة من طاقة الكسوف المحيطة.

كسوف الشمس في ديسمبر 2020 إيجابي . إنه يجلب الصحة الجيدة والشرف والثروات. هذا كسوف ممتاز للاستمتاع بأوقات طيبة مع الأصدقاء وخاصة عائلتك كما يحدث في المنزل الرابع بالمنزل. الكسوف ينهي المواجهات وينهي حوارات السلام في جميع أنحاء العالم.

انتقال كوكب الزهرة الى برج القوس

كوكب الزهرة المسؤول عن العاطفة والحب والفن والجمال والمال ينتقل مساء الثلاثاء 15.12.2020 الى برج القوس الناري الساعة 16:22 ويبقي فيه الى غاية 08 كانون الثاني ديسمبر حيث ينتقل الى برج الجدي الترابي

خلال الفترة المذكورة يطرأ تغيير ايجابي على مظهر مواليد برج القوس ويشعرون بقوة العاطفة وينجذب اليهم افراد من الجنس الآخر .

يستفيد معهم في ذلك مواليد الابراج النارية الاخري اي برج الحمل وبرج الاسد ومواليد الابراج الهوائية برج الجوزاء وبرج الميزان وبرج الدلو وكذلك كل شخص تواجد لديه كوكب الزهرة ساعة ولادته فى برج القوس وبالمقابل اكثر المواليد المتضريرين لهذا الانتقال هم مواليد برج الجدي .

انتقال كوكب زحل الى برج الدلو

يدخل كوكب زحل برج الدلو صباح يوم الخميس، 17.12.2020 ،علي الساعة 05:04يعتبر زحل في برج الدلو عند علماء الفلك القدماء هو المكان المريح له حيث لن تكون لامور صعبة كما يتوقع البعض واثارة الضجة حولة انتقاله الى برج الدلو لذلك لا خوف من دروس والمسؤوليات والمصاعب عكس وجوده في برج الجدي ..

لقب كوكب زحل بكوكب النحس وهو اكبر غلط بتسميته هذا الاسم لماذا هل لانه يريك الحقيقة لا يعتمد على نفاق والكذب يجعل لك نظرة الثاقبة ويعطيك الحكمة في كيفية تسيير امورك بشكل كبير عكس الاشخاص الذين يعتمدون على الحظ في حياتهم يعتمد على العمل والجهد لكن بالمقابل يعطيك حقك ولا يضيع عنده شي .. نعم انه كوكب الاستاذ والمعلم الكبير كان على حق العلماء القداما بتسميته بلاستاذ والمعلم الكبير ..





كوكب زحل هو النجم الثاقب في القرأن الكريم وهو نجم الامام علي بن ابي طالب ان مطلعه في السماء السابعة فانه ثقب بضوئه حتى أضاء في السماء حتى سماه الله في القرأن النجم الثاقب ..

زحل في دلو ستكون فترة طويلة لاحداث ثورة كبيرة وضخمة في العالم فترة ستكون بشكل تدريجي نحو الاستقلال والحرية بعد فترة طويلة من تعب والهم وركود تأثيرات ستكون ايجابية بلاخص على ابراج الحمل الاسد الدلو والقوس والجدي والميزان فترة قريبة سيشهد العالم تغير كبير ونجاح بمجال التكنلوجيا والصحة وغيرها سيكون له الصدى الكبير وبلاخص انتاج علاج لفيروس كورونا ..

اقتران المريخ وزحل بالدلو مع تناغمهما مع الزهرة بالجوزاء .. فيروس كورونا يعتبر من اهم الكوارث التي تشهدها البشرية بالوقت الحالي سيكون من الماضي وتطوى صفحتة هذا الفيروس مع وجود زحل في برج الدلو وقلنا الفترة لن تتعدى الثلاث اشهر القادم ليتم القضاء عليه

بالنسبة لحركة القمر

بداية الاسبوع وجود القمر في برج العقرب المائي يوم السبت بعدها ينتقل الي برج القوس الناري ايام الاحد والاثنين بعدها ينتقل الى برج الجدي الترابي ايام الثلاثاء والاربعاء ويختم القمر الاسبوع فى برج الدلو الهوائي ايام الخميس والجمعة.