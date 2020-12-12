ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طارق الشيخ: أنا زملكاوي ولو شفت الخطيب هتصور معاه

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:20 ص
الخطيب
الخطيب
Advertisements
القسم الرياضي
قال المطرب الشعبي طارق الشيخ، إنه يعشق محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رغم أنه يشجع نادي الزمالك.

وأكد طارق الشيخ في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "لو شفت الخطيب هتصور معاه رغم زملكاويتي".

وتابع: "يجب أن نقضي على التعصب نهائيًا ولم أقصد مضايقة أي مشجع".

وأدى طارق الشيخ خلال حواره مع الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» خلال برنامج «لايڤ من الدوبلكس» أغنية على ألحان كتاب حياتي يا عين لـ الفنان الراحل حسن الأسمر، وكانت الأغنية تتحدث عن لقاء الأهلي والزمالك فى النهائي الأفريقي.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #طارق_الشيخ بعد غناء للنادي الأهلي ولهدف أفشه في شباك نادي الزمالك أثناء استضافته مع الأبلة فاهيتا. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

معلقا على هزيمة 6-1.. محمد هنيدي: أنا زملكاوي.. واللي عايز يشجع الفريق هينبسط

سفير مصر في المغرب: الخطيب وإسماعيل يوسف يرأسان بعثتي الأهلي والزمالك

لقاء الخميسي: عبد المنصف مضى للأهلي ومن يوم ما فتحت عيني على الدنيا وأنا بحب الخطيب

الأهلي يتراجع نهائيًا عن ضم يوسف البلايلي في الموسم الجديد|شاهد

طارق مصطفى: مؤمن زكريا أثبت صحة رؤية الزمالك فى التعاقد معه من الإنتاج الحربي

كاسونجو: الزمالك لم يستشرني في إعارتي.. وتعرضت ‏للاضطهاد في المغرب

ترشيحاتنا

أهلاوي ولا زملكاوي.. علي معلول يكشف عن انتمائه أثناء تواجده في الصفاقسي

وزيرة الصحة: أنشأنا موقعا إلكترونيا لحجز لقاح كورونا بموافقة الرئيس والحكومة

علي معلول يكشف سر نظرته أثناء تنفيذ الركلات.. فيديو

هيونداي تطرح وسائل أمان جديدة في إلنترا 2021 hyundai elantra وتحدث قائمة الاسعار.. صور

ثعبان سام يروع عائلة أثناء القيادة على طريق سريع.. شاهد ما حدث

بعد تصدرها تريند.. إطلالات يسرا اللوزي تكشف عن أنوثتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور جديدة من حفل زفاف رنا سماحة

باستايل هندي.. شاهد ثان إطلالات شدوى الحضري في حفل خطوبتها

قصير فوق الركبة.. إطلالة جريئة لزوجة الحضري في "خطوبة شدوى"