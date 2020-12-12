ضبط مخبز بداخلة 8 شكاير رمال بدلا من الدقيق في دمنهور

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، امس الجمعة، حملات تموينية متنوعة لضبط المخابز البلديه المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بمركز دمنهور.

أسفرت الحملة عن ضبط مخبز بلدي مدعم بداخلة 8 شكاير رمال بدلا من الدقيق لتغطية العجز في مخزون المخبز، تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ويذكر أن مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، نفذت اليوم الجمعة، حملات تموينية متنوعة لضبط المخابز البلديه المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بمراكز ( أبو حمص، إتياي البارود، شبراخيت، إدكو، وادي النطرون)، أسفرت عن تحرير 50 محضر مخالفة تضمن الآتي :-

- تحرير 6 محاضر ضد مخابز بلدية عبارة عن ( نقص وزن - غير مطابق للمواصفات - توقف عن الإنتاج لمخبز بلدي بدون عذر و إذن رسمي) بمركز ومدينة وادي النطرون.

- تحرير 7 محاضر بالمرور علي الأسواق والمجازر وتم ضبط (سلع بدون فواتير ومجهوله المصدر - كميه من الادوت الكهربائيه - ورشه تصنيع بدون ترخيص - عرض لحوم بطريقه غير صحيه) بمركز ومدينة إدكو

- تحرير 8 محاضر بالمرور علي محلات الجزارة والمصانع و الأسواق وتم ضبط( 40 شيكاره دقيق مجهولة المصدر - عرض لحوم بلدية غير صالحه للاستهلاك الادمى ومذبوحة خارج المجازر الرسميه - عدم الاعلان عن الاسعار) بمركز ومدينة شبراخيت

- تحرير 20 محضر ضد مخابز بلدية لانتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجل تفتيش بالمخبز - توقف عن الإنتاج بدون عذر مسبق - عدم إعلان عن اسم صاحب المخبز وإسم المدير المسؤل ووزن الرغيف وسعر الرغيف ومواعيد التشغيل ) بمركز ومدينة إيتاي البارود

- تحرير 9 محاضر ضد اصحاب مخابز بلديه مدعمة لانتاجهم خبز ناقص الوزن و غير مطابق للمواصفات

بمركز ومدينة أبوحمص.

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، صباح اليوم الجمعة، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلديه المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بمركز ومدينة دمنهور.

أسفرت الحملة عن ضبط 23كرتونة سمنة منتهية الصلاحيةباجمالي، وضبط 2600 عبوة عسل للتلاعب في تاريخ الإنتاج بإجمالي 2 طن، وضبط سلع مغشوشة، و400شيكارة ملح بإجمالي 20 طن من الملح مجهول المصدر، وضبط 25برميل مخلل بإجمالي750كجم، وتم ضبط هذة الكميات داخل أحد المصانع وتم نقلها والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تم ضبط 12كرتونة حلوي بها 12برطمان معبأة بإجمالي 14000قطعة بونبونى، وذلك لتقليد وغش العلامات التجارية ومجهولة المصدر بأحد المخازن، وضبط 70عبوة سالمون مجهولة المصدر بأحد المحلات.

ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، السبت الماضي ، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلديه المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بمركز أبو حمص.

وأسفرت الحملة عن تحرير 16محضر شمل 11محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 3محاضرعدم إعلان المخبز عن اسم صاحب المخبز وإسم المديرالمسؤل ووزن الرغيف وسعر الرغيف ومواعيد التشغيل، محضرين عدم نظافة المخبز.

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الجمعة الماضية، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلديه المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مراكز (أبوحمص، كفر الدوار، إيتاي البارود ).

أسفرت الحملة عن في مركز أبو حمص، تحرير 7 محاضر تموينيه بالمرور على المخابز البلديه عبارة عن ( 5 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن يتراوح ما بين 6 جم و 8 جم نسبة العجز في متوسط وزن الرغيف الواحد، عدد 2 مخالفة تصرف فى 10 شيكارة دقيق زنة 50كجم)، كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب محلات الجزارة لعرضة لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على كمية اللحوم.

كما تم تحرير 10محاضر ضد مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية في مركز إيتاي البارود، و تحرير 11محضر ضد أصحاب محلات جزارة لذبحهم لحوم خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى وتم ضبط 50كجم لحوم فاسدة في مركز كفر الدوار.

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