هل انتحر؟.. مباحث سوهاج تكشف غموض العثور على جثة شاب وسط الزراعات في جهينة

كشف ضباط مباحث سوهاج ، بإشراف اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي، غموض العثور على جثة شاب ثلاثيني داخل الزراعات إثر إصابته بطلق ناري بالصدر وبندقية ألية و٨ طلقات من ذات العيار بمركز جهينة شمالي المحافظة.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يُفيد بالعثور على جثة شاب ثلاثيني إثر اصابته بطلق ناري بالصدر، داخل الزراعات بدائرة المركز.





وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "ع.ا"، ٣٠ عامًا، عامل، داخل الزراعات وبها طلق ناري بالصدر فتحتي دخول وخروج وبندقية ألية و٨ طلقات من ذات العيار.





وكشفت التحريات الأوليه أن المذكور انتحر بواسطة السلاح المشار إليه، نظرًا لمروره بحالة نفسية سيئة في بالفترة الأخيرة.





وبالكشف جنائيًا على المذكور تبين أنه مطلوب في عدة قضايا "قضية مخدرات وقضية سرقة وسائل نقل وسلاح بدون ترخيص ومحكوم عليه بالحبس ١٠ سنوات التنفيذ عليه في القضية رقم 411 جنايات مركز سوهاج 2020 حيازة سلاح ناري".





تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزي وتم التحفظ على السلاح والطلقات.





وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.







