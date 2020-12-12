ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

هل انتحر؟.. مباحث سوهاج تكشف غموض العثور على جثة شاب وسط الزراعات في جهينة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:09 ص
جثة
جثة
Advertisements
أنغام الجنايني
كشف ضباط مباحث سوهاج، بإشراف اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي، غموض العثور على جثة شاب ثلاثيني داخل الزراعات إثر إصابته بطلق ناري بالصدر وبندقية ألية و٨ طلقات من ذات العيار بمركز جهينة شمالي المحافظة. 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يُفيد بالعثور على جثة شاب ثلاثيني إثر اصابته بطلق ناري بالصدر، داخل الزراعات بدائرة المركز. 

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "ع.ا"، ٣٠ عامًا، عامل، داخل الزراعات وبها طلق ناري بالصدر فتحتي دخول وخروج وبندقية ألية و٨ طلقات من ذات العيار. 

وكشفت التحريات الأوليه أن المذكور انتحر بواسطة السلاح المشار إليه، نظرًا لمروره بحالة نفسية سيئة في بالفترة الأخيرة. 

وبالكشف جنائيًا على المذكور تبين أنه مطلوب في عدة قضايا "قضية مخدرات وقضية سرقة وسائل نقل وسلاح بدون ترخيص ومحكوم عليه بالحبس ١٠ سنوات التنفيذ عليه في القضية رقم 411 جنايات مركز سوهاج 2020  حيازة سلاح ناري". 

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزي وتم التحفظ على السلاح والطلقات.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


فيما أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أجرة بالطريق الزراعي الغربي، بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود،مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يُفيد بوجود حادث تصادم ومُصابين بالطريق الزراعي الغربي ببندر طما دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص، قيادة المدعو "فولي. ي"، 57 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة أخرى أجرة قيادة المدعو "محمد. م"، 30 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من "ماري. ن"، 35 عامًا، ربة منزل، "أنور. س"، 57 عامًا، مهندس، "سميرة. ش"، 32 عامًا، ربة منزل، "فام. ن"، 12 عامًا، طالب، "دميانة. س"، 32 عامًا، ربة منزل، "منى. ر"، 30 عامًا، ربة منزل، ويقيمون دائرة المركز، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، من مستقلي السيارة الثانية.

تم نقل المُصابين لمستشفى طما المركزي، ومستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصرع طفل سقط من أعلى سلم منزله في سوهاج

إصابة 6 أشخاص إثر تصادم "ميكروباص" بسيارة أجرة على الطريق الزراعي الغربي في سوهاج

إصابة 4 أشخاص فى تصادم ملاكي وتوك توك فى سوهاج

مصرع طفلة وإصابة 5 أخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة في سوهاج

مصرع مُسن إثر سقوط حائط منزل عليه أثناء مروره في سوهاج

مصرع أب وإصابة نجله إثر انقلابهما بدراجتهما النارية على جانب الطريق بسوهاج

ترشيحاتنا

ياسمين عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بصور جديدة مع زوجها احتفالا بعيد ميلاده

بعد تصريحات زينة المثيرة| ما الهدف من إقامة المهرجانات السينمائية

مفاجأة.. الأهلي يضم والتر بواليا في الشتاء قبل كأس العالم للأندية

دعاء الفرج في قيام الليل وقبل الفجر.. 10 أدعية تزيح عنك أثقل كرب

الخطيب يوضح سبب قلة ظهوره في الإعلام

هالة زايد: خضعت لتجارب لقاح كورونا أمام الكاميرا لطمأنة شعب مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زفافها بـ 5 أيام.. كورونا يفتك بـ عروس وهذا آخر ما كتبته على فراش الموت| صور

الشفق القطبي .. أضواء ملونة وغريبة في سماء بريطانيا وتستمر لأيام | صور

فاق عدد قتلى هجمات 11 سبتمبر.. وفيات كورونا في يوم واحد تثير الذعر بأمريكا