«زوجتي تاهت مني واتحبست في المطار» .. علي معلول يروي مواقف مع الجماهير

وكشف النجم التونسي كواليس كثيرة وتفاصيل لم يتحدث عنها من قبل تتعلق بنهائي بطولة أفريقيا التي توج بها مع النادي الأهلي والثلاثية التاريخية التي حققها المارد الأحمر هذا العام، وسط تفاعل واحتفاء كبير من جمهور البرنامج الذي تغنى بألقاب "علولو".





وتتضمنت الحلقة أسرارا ومفاجآت تتعلق بالعروض التي قدمت لنجم الأهلي ورأيه فيها وحقيقة تلقيه عرضا من نادي بيراميدز إضافة لسر احتفاله الشهير بالأهداف التي يحرزها وعلاقته بنجله.

كشف علي معلول، لاعب النادي الأهلي، عن أول يوم له في مصر، قائلا "اتخضيت أول يوم من الناس اللي كانت مستنياني في المطار واتحبست في المطار وخرجت من طريق تاني.. أنا كنت صفقة جماهيرية وعشان كدا كان في جمهور كبير في انتظاري".وتابع "معلول" خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي": "نزلت المول مع زوجتي وتوهت منها.. عمر جمال وصلني وقالي بلاش وأنا أصريت"، معقبا: وأنا ماشي ولد صغير وقفني وسألني علي معلول وقولتله لا بس هو مصدقش فضل ينادي ويلف في المول باسمي".وأكمل: "صعب أني أسوق في مصر وعشان كدا بركب أوبر دائما.. أو أوبر موتوسيكل".