10 صور جديدة من حفل زفاف رنا سماحة

نشرت الفنانة رنا سماحة مجموعه من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام من حفل زفافها .
وتالقت الفنانة رنا سماحة، بإطلالة ملكية مرتدية فستان زفاف باللون الاوف وايت المنفوش المطرز، وهو ما زاد من أناقتها وجمالها وجعل إطلالتها مميزة من بين عرائس ٢٠٢٠.
اما من الناحية الجمالية، اعتمدت رنا سماحة على رفع شعرها وهو ما تناسق مع ارتدائها تاج الرأس الذى نال إعجاب الجميع، ووضعت بعض اللمسات الحمالية من الماكياج بالألوان الترابية.
والتقطت عدسات المصورين في حفل زفاف الفنانة رنا سماحة، وزوجها الملحن سامر أبو طالب، لحظات رومانسية جمعت بين الزوجين، وحرص الثنائي على التعبير عن حبهما في لقطات رومانسية، كانت الُقبلات والأحضان أبرز ما يميزها.
وأقيم حفل زفاف الفنانة رنا سماحة، على زوجها الملحن سامر أبو طالب، بأحد الفنادق الخاصة بالقاهرة، بحضور عدد من النجوم والأهل والأصدقاء، في حفل اتسم بالخصوصية.
وتصدرت الفنانة رنا سماحة، مؤشرات البحث (التريند) على محرك جوجل بعد احتفالها بليلة حنتها، على الملحن سامر أبو طالب، قبل يومين، واستعداد الثنائي للزفاف.
وتداول كثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور وفيديوهات حنة رنا سماحة وسامر أبو طالب، وتفاعلوا معها بشكل واسع، مترقبين حفل الزفاف.
وعلم «صدى البلد» أن الفنانة رنا سماحة، بحفل بزفافها على الملحن سامر أبو طالب، داخل أحد الفنادق بالقاهرة، في حفل يتسم بالخصوصية، إذ فرض الثنائي حالة من الخصوصية على الموعد النهائي لحفل الزفاف.