10 صور جديدة من حفل زفاف رنا سماحة

نشرت الفنانة رنا سماحة مجموعه من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام من حفل زفافها .





وتالقت الفنانة رنا سماحة، بإطلالة ملكية مرتدية فستان زفاف باللون الاوف وايت المنفوش المطرز، وهو ما زاد من أناقتها وجمالها وجعل إطلالتها مميزة من بين عرائس ٢٠٢٠.





اما من الناحية الجمالية، اعتمدت رنا سماحة على رفع شعرها وهو ما تناسق مع ارتدائها تاج الرأس الذى نال إعجاب الجميع، ووضعت بعض اللمسات الحمالية من الماكياج بالألوان الترابية.



