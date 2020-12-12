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مرأة

ياسمين عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بصور جديدة مع زوجها احتفالا بعيد ميلاده

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:05 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
شاركت ياسمين عبدالعزيز بمجموعه من الصور جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، برفقة زوجها الفنان أحمد العوضى احتفالا بعيد ميلاده.  

وعلقت ياسمين عبد العزيز على الصور قائلة " كل سنة وانت طيب يا حبى".

وظهرت ياسمين عبدالعزيز،  فى الصور بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار تتناسب مع بشرتها فهى تفضل الألوان الهادئة. 

ومن الناحية الجمالية وضعت ياسمين عبدالعزيز لمسات بسيطة من الميكب لإكمال إطلالتها واختارت أحمر شفاه باللون الروز الملائم لها. 

ولم تتكلف ياسمين عبد العزيز في اقتناء الاكسسوارات واكتفت بساعة يد لإكمال إطلالتها.

وإليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها ..
ياسمين عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بصور جديدة مع زوجها احتفالا بعيد ميلاده
ياسمين عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بصور جديدة مع زوجها احتفالا بعيد ميلاده
ياسمين عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بصور جديدة مع زوجها احتفالا بعيد ميلاده
ياسمين عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بصور جديدة مع زوجها احتفالا بعيد ميلاده
ياسمين عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بصور جديدة مع زوجها احتفالا بعيد ميلاده
ياسمين عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بصور جديدة مع زوجها احتفالا بعيد ميلاده
ياسمين عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بصور جديدة مع زوجها احتفالا بعيد ميلاده
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