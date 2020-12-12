علي معلول: النادي الأهلي نعمة كبيرة.. وهذا السر وراء ضربات جزاء نهائي الكأس

كشف النجم التونسي علي معلول عن العديد من الكواليس والتفاصيل التي لم يتحدث عنها من قبل، وتحدث عن بطولة أفريقيا التي توج بها مع النادي الأهلي والثلاثية التاريخية التي حققها المارد الأحمر هذا العام والعديد من المواقف مع جماهير النادي الأهلي:





كشف علي معلول، لاعب النادي الأهلي، عن قرعة ضربات الجزاء في نهائي الكأس، قائلا "الشناوي هو الذي اختار أن نلعب الأول وأن أسدد أول هدف عشان أعطي الثقه لكل اللاعبين".





وأكمل "معلول" خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي": "لما بلعب أمام الشناوي أحيانا بجيب فيه أجوان.. وهو لما يبقى عايز يصد الكورة بيصدها"، معقبا: "محمد الشناوي أخويا".



وتابع: "حاولنا بعد فرصة الشحات الضائعة نهون الأمر عليه، معقبا: بعد هدف أفشة حصلي شد عضلي 3 مرات ومكنتش قادر أجري احتفل معاه بسبب الضغط العصبي علينا".









كشف علي معلول، لاعب النادي الأهلي، عن أول مباراة جمعته بالنادي الأهلي، قائلا: "كنت حاضر ماتش الأهلي والصفاقسي التونسي في 2006 وكنت في الملعب".



علق علي معلول، لاعب النادي الأهلي، على جملة "الشوالي"، وهي "كم قسوت على أولاد بلدك يا معلول"، قائلا: "دا شغل.. وأني العب قدام فريق تونسي وأهدِّف؛ بيبقى شغل".

واسترسل قائلا: لو الأهلي لعب أمام الصفاقسي مش هلعب الماتش، وعلق مازحا: بس متقوليش لكابتن سيد عبدالحفيظ بس".

وتابع: "لما تجيب جون في فرقة من تونس أو تطلع تونس من بطولة بيبقى شعور صعب بالنسبة للآخرين"، معقبا: "أعتذر للجميع بس دا شغلي.. معلش".



قال علي معلول، لاعب النادي الأهلي، إنه تواصل وتحدث مع لاعبين قدامى وخبراء أثناء تقدم النادي الأهلي بعرض لضمه، معقبا: "صليت استخارة وهم دعموا قرار تواجدي في النادي الأهلي".



وجهت الإعلامية منى الشاذلي الحديث لـ علي معلول فيما يخص رقصته بعد كل هدف، قائلة: "الناس قالت إن الاحتفال ده مكايدة منك لأشخاص معينة".



كشف علي معلول، لاعب النادي الأهلي عن طريقة احتفاله، قائلا: ابني اتفرج على أغنية معينه ولما بيتفرج على الأغنية بيرقص عليها كدا، وأنا بعمل الحركة دي عشان افتكر كريم". وتابع: "لما تجيب جون في فرقة من تونس أو تطلع تونس من بطولة بيبقى شعور صعب بالنسبة للآخرين"، معقبا: "أعتذر للجميع بس دا شغلي.. معلش".قال علي معلول، لاعب النادي الأهلي، إنه تواصل وتحدث مع لاعبين قدامى وخبراء أثناء تقدم النادي الأهلي بعرض لضمه، معقبا: "صليت استخارة وهم دعموا قرار تواجدي في النادي الأهلي".وجهت الإعلامية منى الشاذلي الحديث لـ علي معلول فيما يخص رقصته بعد كل هدف، قائلة: "الناس قالت إن الاحتفال ده مكايدة منك لأشخاص معينة". وعن بطولة دوري أبطال أفريقيا، قال: "البطولة كانت هتيجي يعني هتيجي".



علق علي معلول، لاعب النادي الأهلي، على حديث محمد الشناوي عنه خلال لقائه مع منى الشاذلي، قائلا: "كنت متأكد أن الشناوي هيقول عليا الحنين.. ودا عشان هو بيشوف ازاي بتعامل مع ابني واللاعبين في الفريق".



كشف علي معلول، لاعب النادي الأهلي عن احساسه قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، قائلا: "غبت في 3 نهائيات للنادي الأهلي في أفريقيا"، مضيفا: في دوري أبطال أفريقيا 2017 و2018 حدث لي إصابتين.. وفي ماتش العودة مع الوداد حدثت لي نفس الإصابة.



وأكمل: الدوري بالنسبة للنادي الأهلي مثل كلمة "صباح الخير"..معقبا: نعمة كبيرة أنك تكون موجود في نادي كبير زي النادي الأهلي".