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توك شو

حسين فهمي يضع مانيكير في يده على الهواء مع أبلة فاهيتا.. ويقلد ضحكة نبيلة عبيد

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:31 ص
حسين فهمي
حسين فهمي
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حمزة شعيب
حل الفنان الكبير حسين فهمي ضيفا على برنامج «لايڤ من الدوبلكس» الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، مساء الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

وتحدث «فهمي» خلال اللقاء عن حياته الخاصة والفنية، وعلاقته بالمرأة، كاشفا العديد من أسراره الشخصية في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية.

وقال  فهمي، إن اسمه المركب هو محمد حسين، متابعًا :" نص أصحابي ينادوني باسم بيبسي".

وأردف:" أن تاريخ ميلاده مازحًا هو 22 مارس 2020، ومتزوج ويعول ولديه 3 أولاد هم محمود ونائلة ومنة الله، معقبا: "كلهم حلوين عشان أمهاتهم حلوين".

وأكمل: "بابا درس علوم سياسية في باريس، وأمي درست في السيربون.. والدتي كانت سيدة مجتمع".

وعن حياته، كشف حسين فهمي تفاصيل جديدة، قائلا:" بعمل ريجيم طول الوقت ولو زعلان من حد بمجرد إنه يبوسني أصالحه على طول، وعمري ما بوست ست أطول مني".

وأكد أنه لا يحب أن يشاهد أفلامه لأنه يقوم بانتقاد نفسه كثيرا، وعن الفنانة نادية الجندى قال: "شاركت معها فى أكثر من فيلم وهى فنانة مجتهدة وملتزمة ولها جمهور عريق". 
 
وخلال فقرة سؤال وعقاب ببرنامج أكد الفنان حسين فهمى أنه ليس من هواة سرقة الأشياء من الفنادق، وقرر أن ينفذ العقاب على أن يقول أحب زوجاته إليه وقام بأكل "كبدة نية"، كما وضع ما نيكير فى يده كعقاب بدلا من أن يقول (من هي الفنانة الموجودة في الجيل الحالي وكان يتمنى وجودها في السبعينيات)، واعترف خلال الفقرة أنه كان يحب الفنانة نجلاء فتحى لكن "مكنش ينفع"، كما قام بتقليد ضحكة الفنانة نبيلة عبيد كعقاب بدلا من أن يقول من هى الفنانة التى لم توفق فى عمليات التجميل.
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