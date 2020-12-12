عمرو حسن: المباريات المقبلة تشهد انسجاما أكبر بين لاعبي سيراميكا كليوباترا.. فيديو

قال عمرو حسن، مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إنه سعيد بالفوز الثمين الذي تحقق على حساب الإتاج الحربي، مساء الجمعة، بالدوري الممتاز.





وأضاف عمرو حسن ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "سعيد بهذا الفوز وحصد أول ثلاث نقاط بالمسابقة، المباريات المقبلة تشهد المزيد من الانسجام".





وتابع: "منافسنا يمتلك خبرة جيدة على مستوى الدوري الممتاز، ولديه جهاز فني مميز، وأمامنا مباراة مقبلة في غاية الصعوبة، أمام البنك الأهلي، وهو ناد صاعد ولديه طموحات كبيرة".



