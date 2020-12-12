ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمرو حسن: المباريات المقبلة تشهد انسجاما أكبر بين لاعبي سيراميكا كليوباترا.. فيديو

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:10 ص
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
Advertisements
محمد رشاد
قال عمرو حسن، مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم  بنادي سيراميكا كليوباترا، إنه سعيد بالفوز الثمين الذي تحقق على حساب الإتاج الحربي، مساء الجمعة، بالدوري الممتاز.

وأضاف عمرو حسن ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "سعيد بهذا الفوز وحصد أول ثلاث نقاط بالمسابقة، المباريات المقبلة تشهد المزيد من الانسجام".

وتابع: "منافسنا يمتلك خبرة جيدة على مستوى الدوري الممتاز، ولديه جهاز فني مميز، وأمامنا مباراة مقبلة في غاية الصعوبة، أمام البنك الأهلي، وهو ناد صاعد ولديه طموحات كبيرة".

حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على منافسه الإنتاج الحربي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز. 

سجل أول أهداف فريق سيراميكا كليوباترا بالدورى الممتاز شريف دابو من ضربة جزاء في الدقيقة 40 من عمر اللقاء سددها علي يمين الحارس.

وجاء الهدف الثاني من تسديدة قوية من محمود نبيل سكنت شباك حارس الإنتاج في الدقيقة 58 من زمن المباراة. 

وفي الشوط الأول، تألق حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا عامر عامر في التصدي لكرتين خطيرتين من باسم مرسي. 

كما تألق محمد الغندور حارس الانتاج الحربي في التصدي لكرة شريف دابو. 

وسنحت الفرصة الأولى لسيراميكا كليوباترا للتسديد عن طريق محمد مسعد في الدقيقة 13 ولكنه سددها خارج المرمي. 

سدد محمد توني لاعب سيراميكا كرة خطيرة على مرمي الإنتاج ومرت بجانب القائم الايمن وخرجت خارج الملعب في الدقيقة 18.

أضاع محمد مسعد هجمة خطيرة ثانية على مرمى فريق الإنتاج الحربي بعد عرضية رائعة من رجب بكار في الدقيقة 21 .

أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الإنتاج الحربي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ سيراميكا كليوباترا، المباراة، بتشكيل مكون من: عامر عامر - رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن - محمد توني - محمد ابراهيم - محمود نبيل - شريف دابو - محمد مسعد - شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود شكري - محمد جمال - أحمد غنيم - عبد الرحمن بودي - عاشور الأدهم - وليد عبد المنعم - محمود صقر - ماكسويل باكوه - مصطفى سعد ميسي.

بهذه النتيجة ينجح فريق سيراميكا كليوباترا في تحقيق أول ثلاث نقاط في أول مباراة وأول مشاركة في الدوري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شريف دابو يسجل أول أهداف سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

سنة أولى ممتاز .. سيراميكا كليوباترا ينهي الشوط الأول متقدما على الإنتاج بهدف دابو

محمود نبيل يتقدم بالهدف الثاني لـ سيراميكا كليوباترا أمام الإنتاج الحربي

إنذار شديد لفرق الدوري.. سيراميكا كليوباترا يضرب الإنتاج بثنائية في أول لقاءاته بالممتاز

ملخص وأهداف فوز سيراميكا كليوباترا على الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز

رد فعل قوي من أحمد موسى بعد فوز سيراميكا كليوباترا على الإنتاج بثنائية

ترشيحاتنا

أكاذيب.. رد فعل عنيف من مرتضى منصور على بيان اللجنة المؤقتة

ياسمين عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بصور جديدة مع زوجها احتفالا بعيد ميلاده

صورة جديدة .. ميدو يستفز جماهير الزمالك بالظهور بصحبة حسن حمدي والخطيب وفرج عامر

أبو العينين يهنئ سيراميكا كليوباترا بالفوز في مباراته الأولى بالدوري.. ويؤكد على استمرار الدعم للفريق

السودان يغلق معبر أرقين الحدودي مع مصر

صورة مثيرة للجدل .. ميدو بـ صحبة رئيس الأهلي في رحلة بحرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشفق القطبي .. أضواء ملونة وغريبة في سماء بريطانيا وتستمر لأيام | صور

فاق عدد قتلى هجمات 11 سبتمبر.. وفيات كورونا في يوم واحد تثير الذعر بأمريكا

ياسمين عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بصور جديدة مع زوجها احتفالا بعيد ميلاده