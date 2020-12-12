طارق العشري: موسم صعب ومنافسة مشتعلة في الدوري

قال طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن الدوري العام هذا الموسم لن يكون سهلا على الإطلاق ، وستكون المنافسة مشتعلة بين كافة الفرق.





وصرح العشري في مداخلة هاتفية ببرنامج اللعيب على قناة mbc مصر ، أن أداء فريقه أمام الجونة في الجولة الاولى بالدوري العام لم يكن جيدًا خاصة أول 20 دقيقة في اللقاء والتي استقبلنا فيها الهدف ، مؤكدًا أن الاداء القوي في مسابقة كأس مصر أمام الزمالك والأهلي في نصف النهائي والنهائي أثر سلبا على أداء اللاعبين في النصف الأول من الشوط الأول للقاء الجونة.



