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فن

ميرنا نور الدين تتألق في أحدث جلسة تصوير

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرنا بفستان ازرق بالترتر اللامع  تميز بقصة انثوية جذابة، وحازت الصورة علي اعجاب كثيرين وجاءت التعليقات كالاتي: "قمر ، تجنني ، اجمل واحدة".

يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل، كما تم عرض الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مؤخرا الذى تشارك فى بطولته.

وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

أكدت الفنانة ميرنا نور الدين، أنها تركز في الفترة المقبلة في مجال السينما وتتمنى تقديم أدوار جديدة لم تقدمها قبل ذلك .


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