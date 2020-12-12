إياد نصار يكشف تفاصيل دوره في أحدث حلقات «نمرة اتنين»

حازت سابع حلقات الدراما الاجتماعية المشوّقة "نمرة اتنين" على اشادة لافتة بعد أيام من عرضها مساء يوم الخميس الماضي.



الحلقة الجديدة بعنوان "آخر الليل"، وهي من بطولة إياد نصار وأمينة خليل؛ وكتابة وإخراج آدم عبد الغفار، وهي من أعمال شاهد الأصلية.





وتدور أحداث الحلقة حول مكالمة عشوائية هاتفية تقوم بها نور لغرف الفندق الذي تقيم فيه قُبَيل زواجها، من باب العبث وإضاعة الوقت، لتجد نفسها متورطة في مكالمة هاتفية طويلة مع شكري، الشاب الغامض والمثقف الذي يعمل في تسجيل الكتب صوتيًا. وخلال المكالمة نكتشف مراحل مختلفة من حياة نور.



