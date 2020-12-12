ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تستحقي كل نجاح.. روجينا تهنئ إلهام شاهين لتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
هنأت الفنانة روجينا، الفنانة إلهام شاهين لتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي بعد حصولها على جائزة أحسن ممثلة، عن دورها في فيلم حظر تجول- Curfew.

ونشرت روجينا من خلال خاصية الاستوري  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة للنجمة  الهام شاهين بعد تكريمها من مهرجان القاهرة السينمائي، وعلقت قائلة:  مبروك يا حبيبتي جائزة احسن ممثلة تستحقي كل النجاح.

وفازت الفنانة إلهام شاهين، بجائزة أحسن ممثلة، عن دورها في الفيلم المصري "حظر تجول- Curfew" إخراج أمير رمسيس، وذلك بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي "مؤتمر – Conference" إخراج إيفان آي. تفردوفسكي، وذلك ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

"حظر تجول" شهد المهرجان عرضه العالمي الأول، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.

وسبق أن كشفت الفنانة إلهام شاهين عن حالة الفرحة بين الوسط الفني وداخل أروقة مهرجان القاهرة السينمائي لحظة تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، لافتة إلى أن تكريمه كان مظاهرة حب لم تشهدها من قبل.

وأضافت "شاهين" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "تن"، أنها قدمت مع الكاتب الكبير وحيد حامد أهم 3 أفلام في مسيرتها الفنية، أولها البرئ الذي تنبأ باستباقه للأحداث، والفيلم الثاني فيلم الهلفوت مع الفنان الكبير عادل إمام وسمير سيف والذي كان أهم نقلة في حياتها الفنية وحصلت فيه على أول جائزة لأفضل ممثلة.

وأشارت إلى أن الفيلم الثالث الذي شاركت فيه مع الكاتب الكبير وحيد حامد، كان فيلم سوق المتعة، الذي يعد أحد أهم الأفلام الفلسفية في تاريخ السينما المصرية.
تستحقي كل نجاح.. روجينا تهنئ إلهام شاهين لتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إلهام شاهين عن «حظر تجول»: أول فيلم يتحدث عن ظاهرة زنا المحارم.. فيديو

ختام مهرجان القاهرة.. إلهام شاهين تفوز بجائزة أحسن ممثلة بالمناصفة مع روسية

كمحبة ومعجبة بفنها.. ليلى علوى تهنئ إلهام شاهين على حصولها على جائزة أحسن ممثلة بالقاهرة السينمائي

أختي وصاحبتي.. هالة صدقي تهنئ إلهام شاهين بعد حصولها على جائزة أحسن ممثلة بالقاهرة السينمائي

القومي للمرأة يهنئ إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان القاهرة

كل مهرجان وأنتوا طيبين.. ليلى علوى تودع القاهرة السينمائي بصورة جماعية

ترشيحاتنا

عصام الحضري يوجه رسالة لابنته بعد خطوبتها

الخطيب: دعم مؤمن زكريا واجب .. والأهلي لا يترك أبناءه

عيد ميلاد ماجدة زكي.. انطلقت مع عادل إمام و«قوت القلوب» أخر أعمالها

سمير غانم يعترف: مديحة كامل الفنانة الوحيدة اللي عاكستها.. وهذا ما قلته لها

تعليق الخطيب على رحيل بعض اللاعبين عن الأهلي

10 صور جديدة من حفل زفاف رنا سماحة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبلا آلاف الرسائل .. رجلان يقضيان 10 سنوات للرد على مكاتبات الأطفال إلى بابا نويل

مواصفات مازيراتي جيبلي هايبرد 2021 maserati ghibli hybrid .. صور

خرق حكما استمر 130 عامًا في أمريكا.. ترامب يحصل على لقب «الجلاد» | صور