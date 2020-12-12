خرق حكما استمر 130 عامًا في أمريكا.. ترامب يحصل على لقب «الجلاد» | صور





فمن المقرر أن يحصل دونالد ترامب على لقب «جلاد البيت الأبيض»، فقد صدر في عهده أكبر عدد من قرارات الإعدام، منذ أكثر من قرن بعد الموافقة على سلسلة من الحقن المميتة قبل أن يترك منصبه.





وتوقفت عمليات الإعدام مؤقتًا خلال الفترة الانتقالية الرئاسية بعد فوز «جو بايدن» بالمنصب الرئاسي، وبعد قتل براندون برنارد بحقنة مميتة تنفيذًا لحكم الإعدام.





وسيؤدي الإعدام المقرر لقاتل آخر يدعى «ألفريد بورجوا» 56 عامًا، إلى انتقال الرئيس المنتهية ولايته إلى من مستوى أعلى بـ10 عمليات إعدام اتحادية من فترة فرانكلين دي روزفلت بين عامي 1933-1945.





لم تسجل الولايات المتحدة سوى تنفيذ حكم فيدرالي واحد فقط في عشرينيات القرن الماضي، ما يعني أن ترامب سيتغلب على سجل فرانكلين روزفلت في القرن الماضي إذا تم تنفيذ ثلاث عمليات إعدام أخرى مخطط لها.





فقد كسر ترامب الرقم القياسي في غضون أربعة أشهر ونصف فقط، إذا تم إعدام ليزا مونتجمري كما هو مخطط في 31 ديسمبر.





والتي كان من المقرر إعدامها في 8 ديسمبر لكن تم تأجيله بعد أن اكتشف محاموها إصابتها بفيروس كورونا المستجد، كما أشرف الرئيس المنتهية ولايته على أكثر من ثلث عمليات الإعدام الفيدرالية خلال 100 عام.





وفقًا لسجلات المكتب الفيدرالي للسجون، أعدمت الحكومة الفيدرالية 36 شخصًا منذ عشرينيات القرن الماضي، بدءًا من شنق القاتل المدان جيمس ألدرمون في أغسطس 1927 في فورت لودرديل.





وعارض الرئيس القادم الولايات المتحدة «جو بايدن» عقوبة الإعدام وأكد أنه سيقاتل من أجل إلغائها تدريجيًا، ويمكن للرؤساء الذين تم تنصيبهم حديثًا إلغاء العديد من أوامر أسلافهم.





وفي حين أن عمليات الإعدام لا رجوع فيها بشكل نهائي، تعرض السيد ترامب لانتقادات شديدة لسماحه بإعدام براندون برنارد على الرغم من المقاومة من داخل نظام العدالة.

أشرف الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» على سلسلة من عمليات الإعدام الفيدرالية هذا العام وخرق عادة استمرت 130 عامًا بعد الموافقة على إعدام القاتل براندون برنارد البالغ من العمر 40 عامًا بحقنة قاتلة ليلة الخميس.