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أخبار العالم

ترامب:إعطاء الجرعة الأولى من لقاح فايزر خلال 24 ساعة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:15 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الجرعة الأولى من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا ستُعطى خلال 24 ساعة.

وقال ترامب تعليقًا على قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأجازة الاستخدام الطارئ للقاح: " سيتم إعطاء الجرعة الأولى من لقاح فايزر خلال 24 ساعة وسيكون مجانيا لجميع الأمريكيين".

وفي وقت سابق أمر البيت الأبيض رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ستيفن هان، بإجازة اللقاح أو تقديم استقالته. 

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسئول بارز في الإدارة الأمريكية قوله إن رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز حث ستيفن هان رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على الإذن بلقاح كورونا الذي تنتجه شركة فايزر بحلول يوم الجمعة وقال إنه يجب أن يستعد للاستقالة إذا لم يكن كذلك.

وأوضح المسئول أن تعليق ميدوز بشأن الاستقالة "لم يكن خطا أحمر"، لكنه كان أكثر من مجرد استهزاء قصد حث "إدارة الغذاء والدواء على التصرف بسرعة وإنجاز المهمة ووقف التأخيرات".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد أفادت بأنه من المتوقع إصدار ترخيص لقاح شركة فايزر، مساء الجمعة، من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وكشفت مصادر للصحيفة أن إدارة الغذاء والدواء تعمل على تسريع الجدول الزمني لإصدار تصريح طارئ للقاح كورونا، من شركة فايزر، بهدف إصداره وذلك بعد مخطط أن يتم انتهاء من هذه الخطوة يوم السبت.

وصباح الجمعة، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدارة الغذاء والدواء، في تغريدة على "تويتر"، وهاجم مفوض الوكالة ستيفن هان، لعدم الموافقة على لقاح كورونا، بشكل أسرع.





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