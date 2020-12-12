شاهد معدلات الإنجاز في تنفيذ الكراكة حسين طنطاوي أكبر كراكات الشرق الأوسط

أوشكت شركة Royal IHC الهولندية على الانتهاء من الشكل الخارجي للكراكة حسين طنطاوي، أحدث واكبر الكراكات بالشرق اللوسط، و الجاري بناؤها في هولندا لتدعيم أسطول الوحدات البحرية

ورصد صدي البلد بالصور، أعمال تركيب Spud tower بالكراكة "حسين طنطاوي" بترسانة شركة IHC الهولندية، وهو البرج الذى يتحرك عليه عكاز الكراكة أثناء رفعه وإنزاله لتثبيت الكراكة فى الأرض خلال حركتها يمينا ويسارا.

يبلغ الطول الكلي للكراكة 147.4 متر، وعرضها 23 متر، بعمق 7.70 متر، وغاطس 5.50 متر، وإنتاجية 3600 متر مكعب من الرمال/الساعة على طول 4 كم.

وقالت مصادر ملاحية مطلعة بهيئة قناة السويس، ان تركيب المعدات الاساسية فى الكراكه، وتزويدها بعربة العكاز ولمبة الحفار و التى تزن 1565 طنا، وهي واحدة من العمليات شديدة الصعوبة، والتي تتطلب درجة عالية من الكفاءة والمهارة والدقة، ما يجعلها إنجازا يحسب لكل من قناة السويس وشركة Royal IHC.





وتلائم المواصفات الفنية للكراكة حسين طنطاوي طبيعة العمل في القناة والمشروعات القومية المختلفة في الوقت الحاضر ومستقبلًا، حيث يصل أقصى عمق حفر للكراكة 35 مترًا، كما أنها تمتاز بقدرة حفار عالية، وهى مزودة بأحدث أنظمة التحكم والسلامة والأمان طبقًا لأحدث معايير هيئات الإشراف الدولية.





وشهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، نهاية اكتوبر الماضي، تدشين الكراكة"حسين طنطاوي"أحدث وأضخم كراكات الشرق الأوسط بهولندا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وتحديث الأسطول البحري للهيئة، بترسانة كريمبن التابعة لشركة رويال IHC الهولندية.



حضر مراسم التدشين Gerben Eggink المدير التنفيذي لشركة IHC الهولندية، والسفير حاتم عبد الجواد سفير مصر بهولندا، والمهندس صلاح أبو مسلم مدير إدارة التموين بالهيئة.

خلال التدشين، تم إنزال الكراكة"حسين طنطاوي" من قزق الترسانة الهولندية إلى المياه، لتبدأ مرحلة استكمال تركيب المعدات على الكراكة، يليها تجارب الرصيف والبحر في هولندا.

يأتي ذلك في إطار التعاقد المبرم بين هيئة قناة السويس وترسانة IHC الهولندية لبناء كراكتين جديدتين، وتعد الكراكة الجديدة"حسين طنطاوي" هي الكراكة الثانية التي تدشنها الهيئة بعد تدشين الكراكة"مهاب مميش" وتتماثلان في التصميم والطراز والمواصفات الفنية، يبلغ طول الكراكة ١٤٧,٤مترا، وعرضها ٢٣مترا، بعمق ٧,٧٠متر، وغاطس ٥,٥٠متر، وإنتاجية ٣٦٠٠ متر مكعب من الرمال/الساعة على طول ٤كم، وقدرة كلية ٢٩١٩٠ كيلو وات.

وفي كلمته، أعرب الفريق أسامة ربيع عن سعادته بتدشين الكراكة الجديدة "حسين طنطاوي" الإضافة الأحدث لأسطول كراكات الهيئة ضمن جهود الهيئة لتطوير وتحديث أسطول الوحدات البحرية التابعة للهيئة، مثمنا في هذا الصدد التعاون المثمر مع ترسانة رويال IHC الهولندية المصنفة كأكبر الترسانات العاملة في مجال بناء الكراكات، موجها الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل رغم الظروف غير المواتية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "COVID_19" .

وأكد رئيس الهيئة على الدور الحيوي لأسطول الكراكات باعتباره الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها استراتيجية تطوير المجرى الملاحي للقناة، وكونه الضمانة المثلى للحفاظ على عمق القناة البالغ ٢٤ مترا والذي يسمح بعبور السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة رغم عوامل الإطماء وذلك من خلال أعمال الصيانة الدورية، لافتا إلى اتساع نطاق عمل أسطول الكراكات التابعة للهيئة خلال الآونةالأخيرة ليمتد للمشاركة في أعمال تطوير الموانيء المصرية وتطهير البحيرات.

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