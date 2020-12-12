بعد تسريب صور هواتف سامسونج Galaxy S21 المنتظرة.. تعرف على الألوان ومساحات التخزين

أظهرت احدث التسريبات حول سلسلة Galaxy S21 المنتظرة من سامسونج، خيارات التخزين والألوان التي ستتوفر بها الطرزات الثلاثة الجديدة، حيث أفاد موقع "WinFuture.de" الألماني بأن بعض تجار التجزئة الألمان تلقوا بالفعل تفاصيل حول تشكيلة Galaxy S القادمة بما في ذلك سعة التخزين وخيارات الألوان.





سامسونج القادمة S21، بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، كما سيأتي الهاتف بأربع خيارات لونية هي الرمادي والبنفسجي و الأبيض والوردي. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، من المتوقع أن يأتي أصغر هواتف سلسلةالقادمة S21، بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، كما سيأتي الهاتف بأربع خيارات لونية هي الرمادي والبنفسجي و الأبيض والوردي.





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وسيأتي هاتف Galaxy S21+، أيضا بحجم ذاكرة التخزين ذاتها بسعة 128 و256 جيجابايت، وسيكون متاحا بثلاثة خيارات لونية هي الفضي والأسود والبنفسجي.





وبينما سيحصل هاتف Galaxy S21 Ultra، على ثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية وهي 128 و256 و512 جيجابايت، وسيوفر في لونين فقط هم الفضي والأسود، وأكدت التسريبات أن إصدار الـ Ultra، سيقدم دعما للقلم الألكتروني S Pen، كما في سلسلة Galaxy Note.





ومن المقرر أن تعلن شركة سامسونج عن مجموعة هواتفها القادمة للعام الجديد Galaxy S21، يوم الخميس 14 يناير المقبل، والتي ستتكون من 3 طرازات وهى Galaxy S21 و S21+ Galaxy و Galaxy S21 Ultra .





وحسبما ورد في التسريبات السابقة سيأتى هاتف Galaxy S21 Ultra ب 4 كاميرات خلفية، الرئيسية من نوع Penta وبدقة 108 ميجابيكسل، وبمستشعر HM1 ، وكاميرا فائقة الدقة 12 ميجابيكسل ، وكاميراتين زووم بدقة 10 بمستشعر ISOCell Vizion 3D ToF احداها بدقة 64 ميجابكسل ، وفلاش LED ، مع كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل، وسيعمل بمعالج من نوعSnapdragon 888 والذي سيقدم دعما لتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، كما سيحتوى على بطارية سعة ببطارية 5000 مللى أمبير فى الساعة.



