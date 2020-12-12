ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

النفط يهبط وسط قيود فيروس كورونا بنيويورك لكنه يحقق سادس مكسب أسبوعي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
Advertisements
وكالات

جرت تسوية أسعار النفط على تراجع الجمعة 11 ديسمبر، إذ ألقت مخاوف الطلب بسبب فرض قيود جديدة مرتبطة بفيروس كورونا على أنشطة الأعمال في نيويورك بظلالها على التقدم المحرز على صعيد برامج التلقيح.


فقد تراجعت العقود الآجلة لبرنت 28 سنتا، بما يعادل 0.6%، ليصل السعر عند التسوية إلى 49.97 دولار للبرميل.


وتخطى العقد 51 دولارا للبرميل اول أمس الخميس إلى أعلى مستوياته منذ مارس.


وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا، أو 0.5 %، إلى 46.57 دولار للبرميل، ذلك بعد زيادته بنحو 3% في الجلسة السابقة.


جاء ذلك في الوقت الذي أمر فيه حاكم نيويورك آندرو كومو المطاعم بمنع تناول الطعام داخلها اعتبارا من يوم الاثنين، وذلك في ظل ارتفاع لعدد الحالات.


وعلى أساس أسبوعي، زاد برنت 1.5%، وصعد غرب تكساس الوسيط 1%.


وهذه سادس زيادة أسبوعية على التوالي للمرة الأولى منذ يونيو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار نيسان قشقاي 2021 | صور

مواصفات النسخة الجديدة من تويوتا كورولا ابيكس 2021 toyota corolla apex .. صور

بعد وفاة باتمان الأسود.. من هو الرجل الوطواط القادم؟