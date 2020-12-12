شعبة الأدوات المكتبية تطالب المالية برفع الأعباء عن كاهل القطاع

طالب خالد حسن، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، وعضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالنظر بعين الاعتبار لتجار الأدوات الكتابية والخردوات ولعب الأطفال؛ مشددا على ضرورة رفع الأعباء عن كاهل القطاع نظرا لتداعيات جائحة كورونا وغلق المدارس السنة الماضية مما نتج عن ضعف القوى الشرائية.











وقال خالد حسن، خلال اللقاء المفتوح الذي نظمه الاتحاد العام بالغرف التجارية مع وزير المالية، إن زيادة المصروفات من مرتبات وإيجارات وكهرباء وخلافه أثرت سلبيا على تجار مصر، مجددا طلبه للوزير بمعاملة القطاع عن فترة العام الماضي بإجمالي 30% من مجمل المبيعات حتى يتثنى للتجار الوفاء بالتزامتهم.











وأوضح أن وزير المالية وعد بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات قطاع الأدوات المكتبية وحل المشاكل المتعلقة بهذا القطاع.









ووجه نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال، شكره لوزير المالية الدكتور محمد معيط، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة التجارية، لتقديم يد العون لتجار مصر لتجاوز هذه الكبوة.