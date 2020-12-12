خالد بيومي في حوار لـ صدى البلد: أزمة الزمالك لن تنتهي.. هدفا أفشة وشيكابالا يستحقان جائزة بوشكاش.. وسيراميكا كليوباترا الأٌقرب لهذه الجائزة

ملفات شائكة كثيرة تعج بها الساحة الرياضية سواء على المستوى المحلي أو الصعيد العالمي، فى طريقنا للبحث عن قراءة وتحليل لهذا المشكلات كان لـ صدى البلد هذا الحوار مع الخبير الكروي المعروف خالد بيومي للحديث عن منافسات الدوري الممتاز والحصان الأسود وتتويج الأهلي ببطولة إفريقيا وروشتة إنقاذ الزمالك وومستقبل محمد صلاح .





نص الحوار

- في البداية.. ما رأيك في موسيماني ، وهل ترى أنه إعاد الهيبة الأفريقية للنادي الأهلي ؟





موسيماني مدرب جيد جاء في توقيت صعب علي الاهلي وعلي الفريق وتحقيقه للثلاثية ناتج من قربه لعناصر الاهلي في افريقيا وخاصه ان موسيماني لعب قبل كل شي علي العامل النفسي في أوضة اللبس والتي كانت مشكله تركها فايلر قبل رحيله ومع ذلك مازال لم يصل الفريق الي قمه الفورمة انما عندما تدخل العناصر الجديدة اعتقد الامر سيختلف اولا لانه تخطي المرحله الصعبه بتحقيق ثلاثه بطولات في وقت قصير دعمته أمام جماهير الأهلي

- تحدثت من قبل عن سوء أداء النادي الأهلي ، ما الذي ينقص الأهلي تحديدًا لكي يكرر إنجاز الرجاء ومازيمبي في كأس العالم للأندية ؟





لم أتحدث عن سوء أداء إنما المستوى لم يصل القمة وذلك ناتج من الفتره القصيرة للمدرب وايضا هناك إصابات وطريقة جديدة وحتي الآن لم يجلس مع العناصر الجديدة اعتقد عندها سيختلف كثيرا الوضع بالنسبة للفريق.

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- من وجهة نظرك ، من هو أفضل لاعب في النادي الأهلي حاليًا ؟





الأهلي لا يلعب علي أفضل لاعب ولكن المجموعة هي الفكره ،وهو الفارق بين الأهلي وأي نادي عربيًا باستثناء الهلال السعودي ومع ذلك هناك مجموعة كانت رائعه أمثال الشناوي و افشه ومعلول و ديانج و السوليه كلهم كانوا عند المستوي المطلوب.





- ما رأيك في أزمة نادي الزمالك الأخيرة بالتراجع عن الصفقات بعد إتمامها ؟





الزمالك لديه مجموعة هائلة وعي الافضل حاليا في كل الخطوط ولكن المشكله تكمن في المشاكل التي تحاصر الفريق من كل اتجاه مما يستدعي جماهير الزمالك ان تقف خلف الفريق وان كان لا يكفي وخاصة ان الغموض يسيطر على كل من ياتي داخل النادي .





- في ظل الأزمات الحالية في نادي الزمالك ، هل تتوقع تكرار سيناريو 2005 ؟





أزمة نادي الزمالك مكرره منذ قديم الازل ولن تنتهي، دائما نري الزمالك بالمشاكل والازمات ، لو عملت حصر لعدد مرات حل او تجميد مجالس إدارات نادي الزمالك تاريخيا ستجدها اكثر من كل انديه مصر مجتمعة للاسف هذه هي الحقيقة .





- ضع لنا روشتة إنقاذ الزمالك؟





روشتة للفريق وهي إبعاد فريق كره القدم عن المشاكل وهذا مستحيل ، الابقاء والحفاظ علي كل عناصر الفريق

وان يصبح الزمالك النادي الذي لا يتاثر برحيل اسم او اخر ، عمل سستم إداري طويل المدي لقيمة النادي حتي لا يتأثر لأن من يعاني هو الجمهور والفريق والنادي في النهاية.





- ما رأيك في صفقات النادي الإسماعيلي ؟





صفقات الاسماعيلي إلى حد ما جيدة ولكنها لا تضمن المنافسه بل تكتفي بالظهور الجيد في المستقبل





- ما أسباب عدم وجود نادي الإسماعيلي على محافل التتويج ؟





هناك جمعيه عمومية مُسيطر عليها من قبل من يحكم وللأسف من يحكم في النادي هو من يتحكم المشكله الأكبر في المدينة في ابنائها حيث تركوا النادي لجمعيه عموميه يمتلكها رئيس النادي ومع ذلك دعنا ننتظر ماذا سيحدث مستقبلا .





- ما رأيك في المنافسة على لقب الدوري في الموسم الجديد ؟ من الفريق الذي تتوقع أن يكون الحصان الأسود في الدوري المصري من الأندية الصاعدة؟





المنافسة ستكون بين الأهلي والزمالك على الرغم من المشاكل التي يعاني منها الأخير ، وبيراميدز لانه أكثر الاندية تعامل بشكل قوي فنيا وان كان الدوري له مقومات اخرى ومع ذلك اتوقع دوري قوي هذا الموسم ، وأن يكون سيراميكا كليوباترا أو البنك الأهلي أحد منهما هو الحصان الأسود بالبطولة.









- هل هدف شيكابالا أو افشه يستحقان الترشح لجائزة بشكاش؟





لماذا لأ ، شيكا هدفه عالمي فنيا وأفشه هدفه موثر في بطوله تاريخيه قادت الأهلي إلى كأس العالم للاندية.





- ما رأيك في ترديد البعض أن العنصرية وراء إبعاد محمد صلاح عن الكرة الذهبية ؟





ليست عنصرية ولكن في أوروبا والعالم هناك أنديه تحكم وأيضا هناك وكلاء لاعبين ينفقون كم من الاموال على لاعبيهم حتي يظلوا علي المنصة.





في رأيك ما الذي ينقص الكرة المصرية للوصول للعالمية؟



