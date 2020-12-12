تموين الفيوم: ضبط 750 علبة سجائر بغرض بيعها بالسوق السوداء

قامت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالفيوم بحملة رقابية على الأسواق بمحافظة الفيوم، بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على كل الأسواق وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم.





وترأس الحملات التموينية المهندس وليد حسان مدير عام التجارة الداخلية والمفتشين محمد أنور رمضان ومحمد موسى وأحمد أبو غرب ورائد حرب ومحمد حمدى ووليد فتحي ووائل وصفي وتوبة محمد ومحمد عبد الفتاح.





وأسفرت الحملات عن ضبط "٧٥٠" علبة سجائر لعدم الاحتفاظ بالفواتير الدالة على المصدر بغرض بيعها للسوق السوداء بناحية مركز إطسا.





كما تم تحرير العديد من المحاضر الأخرى بمركز إطسا منها محلات بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.





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كما شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملات مكبرة على محلات الأسواق ومتابعة أعمال التهريب للسلع الغذائية والدقيق بمراكز محافظة الفيوم .





جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وتحت اشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزاره تموين الفيوم والمهندس عبدالباسط عبدالنعيم مساعد مدير عام المديرية والمهندس عوض الردينى رئيس الرقابة التموينية.





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وتمكنت الحملة من ضبط 300 كيلو دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية أثناء تهريبه من أحد المخابز على توك توك، كما تم تحرير محاضر أخرى لمبيعات وهمية لتجار تموين، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.