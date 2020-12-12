ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تموين الفيوم: ضبط 750 علبة سجائر بغرض بيعها بالسوق السوداء

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:47 ص
حملات الرقابة التجارية
حملات الرقابة التجارية بالفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

قامت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالفيوم بحملة رقابية على الأسواق بمحافظة الفيوم، بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على كل الأسواق وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم.


وترأس الحملات التموينية المهندس وليد حسان مدير عام التجارة الداخلية والمفتشين محمد أنور رمضان ومحمد موسى وأحمد أبو غرب ورائد حرب ومحمد حمدى ووليد فتحي ووائل وصفي وتوبة محمد ومحمد عبد الفتاح.


وأسفرت الحملات عن ضبط "٧٥٠" علبة سجائر لعدم الاحتفاظ بالفواتير الدالة على المصدر بغرض بيعها للسوق السوداء بناحية مركز إطسا.


كما تم تحرير العديد من المحاضر الأخرى بمركز إطسا منها محلات بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.


اقرأ أيضا: تموين الفيوم: ضبط دقيق بلدى مدعم أثناء تهريبه بـ توك توك من مخبز بلدى بسنورس


كما شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملات مكبرة على محلات الأسواق ومتابعة أعمال التهريب للسلع الغذائية والدقيق بمراكز محافظة الفيوم .


جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وتحت اشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزاره تموين الفيوم والمهندس عبدالباسط عبدالنعيم مساعد مدير عام  المديرية والمهندس عوض الردينى رئيس الرقابة التموينية.


اقرأ أيضا: الأورمان تعيد إعمار 150 منزلا بالمفروشات والأثاث والأجهزة الكهربائية بالفيوم


وتمكنت الحملة من ضبط 300 كيلو دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية أثناء تهريبه من أحد المخابز على توك توك، كما تم تحرير محاضر أخرى لمبيعات وهمية لتجار تموين، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تموين الفيوم: ضبط 750 علبة سجائر بغرض بيعها بالسوق السوداء
تموين الفيوم: ضبط 750 علبة سجائر بغرض بيعها بالسوق السوداء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تموين الفيوم يضبط متعهد الشركة الشرقية للدخان فرع اطسا لتجميعه 1300 علبة سجائر بغرض بيعها بالسوق السوداء

تموين الفيوم: الرقابة التموينية تضبط ٤٢٠ كيلو سمك منتهى الصلاحية

ضبط صيدلي يبيع أدوية منتهية الصلاحية في الفيوم

تموين الفيوم: ضبط دقيق بلدى مدعم أثناء تهريبه بـ توك توك من مخبز بلدى بسنورس

ضبط دواجن وكبدة فاسدة في الفيوم.. شاهد

ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في الفيوم

ترشيحاتنا

دعاء الفرج في قيام الليل وقبل الفجر.. 10 أدعية تزيح عنك أثقل كرب

خرق حكما استمر 130 عامًا في أمريكا.. ترامب يحصل على لقب «الجلاد» | صور

فتاة قاصر: تزوجت عرفي لمدة شهر من شاب أراد ممارسة الجنس الثلاثي مع زوجته الأولى

مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم السبت 12-12-2020 والقنوات الناقلة

ميدو لـ جمهور الزمالك.. لو شوفت الخطيب كل يوم هروح أتصور معاه.. شاهد

غائب عن التدريبات منذ أسبوعين.. الغموض يحيط بمصير أجايي في الأهلي بعد إصابته في مباراة القرن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار نيسان قشقاي 2021 | صور

مواصفات النسخة الجديدة من تويوتا كورولا ابيكس 2021 toyota corolla apex .. صور

بعد وفاة باتمان الأسود.. من هو الرجل الوطواط القادم؟