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فيديو جراف

فيديو جراف.. قصة بائع المناديل وصغيرته ملك

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:09 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي واقعة هزت السوشيال ميديا لرجل في الخمسينيات من عمره وابنته صاحبة السبع سنوات بمحافظة بني سويف.
ولاقى المنشور تفاعلا كبيرا بين رواد موقع "فيسبوك" الذين طالبوا بمن يستطيع أن يقدم المساعدة للرجل وابنته فهو موجود كل يوم أمام مديرية الكهرباء ببني سويف.

علقت إحسان ابو زيد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي في بني سويف، عن تداول صورا لحالة رجل مُسن وابنته يبيعان المناديل في الشارع ولا يجدان مأوى لهما إلا داخل نفق المحطة.

ولمزيد من التفاصيل حول قصة بائع المناديل وصغيرته ملك، شاهد الفيديو جراف التالى.





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