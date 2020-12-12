ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البرلمان العربي يؤكد دعمه لاستقرار ليبيا ويرفض بشدة التدخلات الخارجية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:17 م
على بن عبدالرحمن
على بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال على بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن البرلمان يدعم استقرار ليبيا ويرفض التدخل الخارجي في شئونها، مشددا على دعم البرلمان أيضًا لأمن واستقرار العراق في مواجهة التدخلات الخارجية".

وأضاف، العسومي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي: "سنتابع الوضع العراقي، وأيضًا الوضع السياسي والأمني والجهود التي تبذلها جهود الدول المختلفة لمواجهة الإرهاب".

وأشار إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية من أجل استعادة الأمن والاستقرار وجمع السلاح بالدولة، معقبا: "يرحب البرلمان العربي بالحوار القائم بين الحكومة العراقية لحل الملفات العالقة وتحقيق العدالة".

وأوضح  أن البرلمان العربي يسعى إلى أن يكون متواصل مع الجميع، ويدعم كل الخطوات الخاصة بدعم العمل العربي المشترك.

وتابع: الأمة العربية عانت كثيرا بسبب الإرهاب والتطرف، معقبا: المجلس يناقش تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب.

وأشاد بمتابعة البرلمان العربي للانتخابات في كلا من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية، مشيرا إلى أن جلسة اليوم ستناقش العديد من اقضاتي الهامة المتواجدة على الساحة العربية خلال الفتره الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سامح شكرى: نقدر التحديات المشتركة التي تواجه العراق وعلى أتم استعداد لمواجهتها

مع بداية رئاسته للبرلمان العربي.. العسومي يقدم تعهدات مهمة للمنطقة

برقية تهنئة من ملك البحرين إلى العسومي لاختياره رئيسا للبرلمان العربي

رئيس البرلمان العربي: ندعم موقف مصر والسودان في مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى اتفاق عادل يحفظ حقهما في مياه النيل

البرلمان العربي: ندعم العراق في إجراءاته للقضاء على الإرهاب

رئيس البرلمان العربي: عودة مجلس الشيوخ ستثري الحياة النيابية في مصر

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. تفاصيل إصابة رئيس الزمالك بكورونا.. وحوار الخطيب عن الفوز بلقب أفريقيا والتعاقد مع موسيماني وتعليقه على اللاعبين الراحلين عن الأهلي

شاهد.. صور جديدة من حفل زفاف ميار الغيطي

القطيفة الذهبي.. ريا أبي راشد تبرز جمالها على إنستجرام

مباريات الدوري المصري اليوم.. بيراميدز يواجه الاتحاد.. والظهور الأول للبنك الأهلي

المقاولون العرب يكشف سبب عدم التعاقد مع صالح جمعة والاستغناء عن أيمن حفني

وزير التعليم:امتحان تجريبي لطلاب الثانوية العامة بعد إجازة نصف السنة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار جلوري 330S موديل 2021.. صور

لعشاق السورى.. 3 وصفات مختلفة لفتة الشاورما

تعرف على مواصفات وأسعار نيسان قشقاي 2021 | صور