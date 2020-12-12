البرلمان العربي يؤكد دعمه لاستقرار ليبيا ويرفض بشدة التدخلات الخارجية

قال على بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن البرلمان يدعم استقرار ليبيا ويرفض التدخل الخارجي في شئونها، مشددا على دعم البرلمان أيضًا لأمن واستقرار العراق في مواجهة التدخلات الخارجية".





وأضاف، العسومي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي: "سنتابع الوضع العراقي، وأيضًا الوضع السياسي والأمني والجهود التي تبذلها جهود الدول المختلفة لمواجهة الإرهاب".





وأشار إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية من أجل استعادة الأمن والاستقرار وجمع السلاح بالدولة، معقبا: "يرحب البرلمان العربي بالحوار القائم بين الحكومة العراقية لحل الملفات العالقة وتحقيق العدالة".





وأوضح أن البرلمان العربي يسعى إلى أن يكون متواصل مع الجميع، ويدعم كل الخطوات الخاصة بدعم العمل العربي المشترك.





وتابع: الأمة العربية عانت كثيرا بسبب الإرهاب والتطرف، معقبا: المجلس يناقش تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب.



