"الشارع جزء من بيتك".. حي شرق سوهاج يدشن حملة لتنظيف شوارع المحافظة

دشنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج ، برئاسة المحاسب عامر عوض، حملة نظافة ضمن المبادرة التفاعلية "الشارع جزء من بيتك"، استهدفت 25 شارع بدائرة الحي.





وأشار "عوض" إلى أنه تم تنفيذ حملة نظافة استهدفت 25 شارع في نطاق الحي منها شارع المدارس وعمر بن الخطاب وأسامه بن زيد وأبى ذر الغفاري وصهيب الرومي وترعة باجا الشرقى والغربى محيط بنك فيصل ونقابة التطبيقيين وشارع بلال بن رباح.





وأوضح أن الحملة استهدفت أيضًا شوارع عبيدة بن الجراح، مصعب بن عمير، سلمان الفارسي، محيط الضرائب العامة، عدى بن حاتم، أنس بن مالك، معاذ بن جبل، عمار بن ياسر، عثمان بن عفان، عمرو بن العاص، حمزة بن عبد المطلب، التعاون، أحمد شوقى، صديق المنشاوى، عبد الفتاح سلام، محيط الأرقم.





ولفت رئيس حي شرق سوهاج، إلى أن رئاسة حي شرق سوهاج تُنفذ حاليًا حملات رش وتطهير مستمرة بجميع الشوارع الواقعة في نطاق دائرة الحي والمنشآت والمباني الحيوية من خلال فرقة تعقيم مدربة ترش المياه المُضاف إليها الكلور.





ويأتي ذلك بناءًا على تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، بالاهتمام بمنظومة النظافة، ورش وتطهير الشوارع بصورة مستمرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من انتشار وتفشي فيروس كورونا المُستجد.







