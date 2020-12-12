"الشارع جزء من بيتك".. حي شرق سوهاج يدشن حملة لتنظيف شوارع المحافظة

دشنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، برئاسة المحاسب عامر عوض، حملة نظافة ضمن المبادرة التفاعلية "الشارع جزء من بيتك"، استهدفت 25 شارع بدائرة الحي.
وأشار "عوض" إلى أنه تم تنفيذ حملة نظافة استهدفت 25 شارع في نطاق الحي منها شارع المدارس وعمر بن الخطاب وأسامه بن زيد وأبى ذر الغفاري وصهيب الرومي وترعة باجا الشرقى والغربى محيط بنك فيصل ونقابة التطبيقيين وشارع بلال بن رباح.
وأوضح أن الحملة استهدفت أيضًا شوارع عبيدة بن الجراح، مصعب بن عمير، سلمان الفارسي، محيط الضرائب العامة، عدى بن حاتم، أنس بن مالك، معاذ بن جبل، عمار بن ياسر، عثمان بن عفان، عمرو بن العاص، حمزة بن عبد المطلب، التعاون، أحمد شوقى، صديق المنشاوى، عبد الفتاح سلام، محيط الأرقم.
ولفت رئيس حي شرق سوهاج، إلى أن رئاسة حي شرق سوهاج تُنفذ حاليًا حملات رش وتطهير مستمرة بجميع الشوارع الواقعة في نطاق دائرة الحي والمنشآت والمباني الحيوية من خلال فرقة تعقيم مدربة ترش المياه المُضاف إليها الكلور.
ويأتي ذلك بناءًا على تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، بالاهتمام بمنظومة النظافة، ورش وتطهير الشوارع بصورة مستمرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من انتشار وتفشي فيروس كورونا المُستجد.
[٨/١٢ ١٠:٥٩ م] إحدى أفراد السلطة الرابعة: لقي شاب عشريني مصرعه إثر انفجار امبوبة أكسجين بوجهه عقب محاولته ملئها بألوان حفلات الزفاف، بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يُفيد بورإشارة من المستشفى العام بوصول "أ. م. ع"، ٢٣ عامًا، عامل، جثة هامدة.
وبالانتقال والفحص وبسؤال جيران المتوفي حول الواقعة تبين أنه أثناء محاولته ملئ أمبوبة أكسجين بألوان حفلات الزفاف انفجرت في وجهه ما أدى إلى وفاته في الحال، وتم نفي الشبهة الجنائية.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
[١٠/١٢ ١١:١٦ م] إحدى أفراد السلطة الرابعة: رغم ما تفعله شركة المياه والصرف الصحي في قرى ومراكز محافظة سوهاج من إحلال وتجديد لخطوط المياه ومحطاتها بكافة أنحاء الإقليم، إلا أن هناك العديد من المكشلات والإستغاثات لعدم وجود اهتمام على مناطق بعينها.
ويشكو أهالي قرية الصلعا جنوبي محافظة سوهاج من عدم اهتمام مسؤولي الشركة بهم، حيث تم الحفر بعدة مناطق بها لإصلاح وتجديد خطوط المياه بتلك المناطق، ولكن لم يتم ردم أماكن الحفر عقب الإنتهاء من أعمال التصليح وظلت الحفر تُعيق الطرق أمام المواطنين من أهالي وأبناء الصلعا.
وقال محمد عاصم زيدان، أحد أبناء الصلعا، إن طريق الطرقة البحرية تحده الترعة على الجانب المواجه للمنازل ويفصل بين البيوت المُقامة هناك والترعة مسافة قصيرة تُعد بمثابة طريقهم للوصول إلى منازلهم سواء بسياراتهم أو متأرجلين.
وأوضح أن هذا الطريق تم إعاقته بحفرة صغيرة تُعيق حركة السيارات بشارع الطرقة البحرية بل تمنعها من المرور به تمامًا نظرًا لضيق المسافة بين الحفرة والترعة، مشيرًا إلى أنه اضطر إلى صف سيارته على الطريق الخارجي والذي يبعد عن المنزل بحوالي ١٣ دقيقة، وهذه اصبحت حالته هو وجيرانه من أصحاب السيارات بالمنطقة.
وأشار مصطفى عبدالعليم، سائق توكتوك، إلى أنه رغم صغر حجم التوكتوك إلا أنه لم يستطع المرور به من جانب الحفرة خشية وقوعه في الترعة المجاورة المنوه عنها سابقًا، كما أنه يُجبر على المرور من شوارع صغير جانبية كي يتمكن من الخروج إلى الشوارع العامة بحثًا عن لقمة عيشه وقوت يومه.
"أنا ابني وقع فيها مرتين وذراعه مجلوط بسبب الحفره دي"، وهنا قاطع كل هذه الأحادث صوت ربة منزل في منتصف العقد الثالث من العُمر لتتحدث ل"صدى البلد" عن مُعاناتها مع هذه الحفرة الذي تغافل العمال بالصرف الصحي عن ردمها، موضحة أن طفلها البالغ من العمر ٩ سنوات تزحلق على جانب الطريق أثناء مروره بدراجته بجانبها من ناحية الترعة، وقت عودته من مدرسته الإبتدائية منذ ثلاثة أيام وجُرح ذراعه الأيمن، لافتة إلى أنها سجدت إلى ربها شاكرة إياه أنه حفظ لها نجلها ولم يقع بالترعة.
وقال الطفل ياسين عبدالله، ٩ سنوات، إنه كان عائدًا من مدرسته بدراجته ولم يعرف ماذا حدث ولكنه لم يتمكن من السيطرة على الدراجة وتزحلق بها على وجه الحفرة، ما جعل ذراعه يُجلط ويصاب بكدمات بسيطة بها.
ويُناشد أهالي وأبناء قرية الصلعا جنوبي محافظة سوهاج المسؤولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة ردم هذه الحفرة وعدم الاستهتار بمثل تلك الأمور فهي قد تتسبب في فقد أرواح أطفالهم وكبار السن بينهم.