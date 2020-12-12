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فن

اللبنانية داليدا خليل تكشف كواليس كليب شيك أوي في ندوة بـ صدى البلد.. فيديو

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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آيه عاطف - تصوير نور المصري
حلت المطربة اللبنانية داليدا خليل، ضيفة على موقع "صدى البلد" مساء أمس، الجمعة، وذلك لتكريمها وللحديث عن أعمالها الفنية.


وكشفت داليدا خليل، كواليس أحدث كليباتها الغنائية "شيك أوي" وقالت: "الكليب أخد تحضير 3 سنوات لأن الظروف كانت صعبة جدًا في السوق في الوطن العربي كمان الكورونا".


وتابعت: "تعمدنا طرح الكليب في إطار استعراضي، المخرج اشتغل بحرفية عالية وعالمية، ولذلك وصلنا لدرجة محترفة تليق بالمشاهد، من أول الصورة لحد الرقص والاستعراضات".


وتطرقت داليدا خليل، إلى تحضيراتها الفنية الجديدة في السينما والدراما والمزيكا، وتحدثت بالتفصيل عن تجربة ديو المشاهير مع راغب علامة، وهل هناك مشروع آخر سيجمعها معه أم لا، كما تطرقت للحديث عن تعاونها مع زياد برجي وتفاصيل التعاون بينهما.



كما تحدثت داليدا خليل عن تجربتها ومعاناتها مع فيروس كورونا، كما ردت على تشكيك بعض الفنانات في جائحة كورونا، واللقاح الجديد مثل هيفاء وهبي ونسرين طافش.


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