رئيس مياه الشرب بالغربية: لجنة لحصر جميع المساجد الأهلية والكنائس لتفعيل منظومة القطع لاستهلاك المياه

أعلن المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، اليوم السبت، تشكيل لجنة لحصر جميع المساجد الأهلية والكنائس على مستوى المحافظة، لتفعيل وتطبيق منظومة القطع الموفرة لاستهلاك المياه.

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وأشار رئيس الشركة، أن الحصر يستهدف تحديد إجمالي المساجد والكنائس الغير متوافر بها القطع الموفرة للمياه، وذلك تمهيدا لتغيير النظام بها وتركيب القطع الموفرة للاستهلاك وذلك عقب الانتهاء من أعمال الحصر من قبل اللجنة المشكلة.

جدير بالذكر، أن هذا يأتى تنفيذا لتوجيهات الشركة القابضة، وفى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بضرورة ترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة والتى من أهمها القطع الموفرة لاستهلاك المياه،وتفعيلا لبروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة ( المساجد الأهلية - الكنائس).

وجدير بالذكر أن محافظ الغربية أعلن عن تلقي ١٣٩ ألف و ٥٤٦ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٨٨٩ مليون و ٥٨٤ ألف جنيه، وذلك عقب مد فترة التصالح لنهاية العام الجاري، حرصًا على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين فيما يتنافس بها ٢٨ مرشح فردي على ١٤ مقعد في ١١٥٩ لجنة فرعية داخل ٦٦١ مقر انتخابي.

وأوضح المحافظ أن مد فترة التصالح حتى نهاية العام سيزيد من عدد المواطنين الراغبين في التصالح خاصة أن المحافظة قد قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪ ، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.