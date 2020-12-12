تكشف عن حادث نجا منه عرفات.. خرائط جوجل تظهر طائرة غامضة في قلب الصحراء

وسط الصحراء الليبية المهجورة لقط مستخدمو "جوجل إيرث" Google eart، بعيون الصقر طائرة بيضاء غامضة، تقف في تلك المنطقة وتظهرها خرائط جوجل بكل وضوح.





شوهدت الطائرة بمفردها في الصحراء الليبية ، تاركة مستخدمي "خرائط جوجل" في حيرة محاولين التحقيق في كيفية وصولها إلى هناك.وظهورها بهذا الشكل الواضح على الخريطة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





في الصورة المثيرة للدهشة يمكن رؤية طائرة بيضاء تظهر بمفردها في مهبط الطائرات الصحراوي بوادي بو الهاشم في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وقد يسهل سطوع الشمس من تحديد الجسم الوحيد الذي تقطعت به السبل في قبل الصحراء.





تُظهر صورة Google Earth الأكثر تفصيلاً داخل الطائرة المهجورة، التي بدت بأبواب مكسورة وأسلاك معلقة، وأضرار لقمرة القيادة في الطائرة، وتبدو أبواب الطائرة وكأنها محطمة تمامًا.





وبعد البحث عن تلك الطائرة وحالاتها، يعتقد مستخدمو موقع Reddit أنهم تمكنوا من الكشف عن تاريخ الطائرة المهجورة، وأشار البعض إلى أنه على الرغم من أنها تبدو وكأنها تحطمت ، إلا أن حقيقة أنها كانت لا تزال سليمة في الغالب.





ويعتقد أحد محققي الإنترنت أنهم اكتشفوا القصة وراء طائرة خرائط Google، قائلًا:"تضرر غير قابل للإصلاح في حادث هبوط في مهبط الطائرات الصحراوي بوادي بو الهاشم ، تظهر الأدلة الفوتوغرافية أن الهيكل السفلي الرئيسي قد انهار مع تلف أطراف المروحة".





وأضاف:"ظهر أول دليل فوتوغرافي في 6 أكتوبر 2008 لهذه الطائرة، فلا بد أن الحادث وقع قبل ذلك التاريخ"، مشيرين إلى أنه وقع حادث في تلك المنطقة او بالقرب منها عام 1992، حيث تحطمت طائرة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، من طراز An-26 في 8 أبريل 1992 خلال عاصفة رملية، وكان هناك 13 شخصًا على متنها.



