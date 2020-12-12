571 ألف جنيه لتمويل 79 مشروعا اقتصاديا ضمن إقراض الأسر في المنوفية

في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بدعم المشروعات الاقتصادية المقدمة للأسر بالقرى والأحياء الشعبية، عقدت لجنة القروض بمحافظة المنوفية اجتماعا برئاسة اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة ومديري إدارات الحسابات، والشئون القانونية ، وشئون الإنتاج ، والصناعات الحرفية ، والتنمية بالمحافظة ، حيث تم تمويل (79) مشروعا اقتصاديا بإجمالي (571 ) ألف جنيه بمختلف المجالات والممولة من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات لمشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة.





وأوضح السكرتير العام أنه تمت الموافقة علي تمويل 79 مشروعا سبق أن تقدم بها المواطنون إلى الوحدات المحلية وتمت مراجعتها للتأكد من مطابقتها للشروط و تحقيقها أرباحا تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمقترضين في مجالات الإنتاج الحيواني ( تربية أغنام وماعز) بإجمالي 163 ألف جنيه، ومشروعات الميكنة الزراعية ( ماكينة ري – عزاقة – دشاشة حبوب - حصادة – فراطة ) بإجمالي 49 ألف جنيه ، ومنافذ البيع والتوزيع ( بيع مجمدات ) بإجمالي 5 آلاف جنيه ومشروعات متنوعة (ونش رفع – ماكينة تصوير- كمبروسر هواء - عمرة أتوبيس - فراز لبن ــ ري بالتنقيط ) بإجمالي 339 ألف جنيه ، فضلًا عن مشروع المناحل لتربية النحل بإجمالي 15 ألف جنيه.



