برلماني يطالب بإعفاء المواطن البسيط من رسوم التصالح

أيد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المقترح البرلمانى الخاص بشأن إعفاء المواطنين البسطاء من دفع رسوم التصالح بعد انتهاء فترة التصالح.
وقال "السيد" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن توقيع رسوم جديدة على المواطن البسيط يجعله غير قادر على تسيير معيشته ويزيد معدلات الفقر فى مصر، مؤكدًا على ضرورة إعفاء المواطنين غير القادرين على دفع رسوم التصالح بعد إنتهاء عمر القانون.
يأتى ذلك بعد أن قال عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إنه سوف يقدم مقترحا برغبة بشأن إعفاء المواطنين البسطاء من دفع رسوم التصالح بعد إنتهاء فترة التصالح.
وأوضح "محاليف" لـ"صدى البلد"، أن سبب إعداد مشروع قانون التصالح وتنفيذه هو حماية المواطن وتقنين الأوضاع والقضاء على العشوائية وحماية المواطن من اى نوع من أنواع الاستفزاز، إضافة إلى إعداد منظومة سكانية لديها القدرة على التعرف على جميع المناطق داخل المحافظات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون التصالح سوف ينتهى فى 1/ 4 /2021، وهناك عدد من المواطنين البسطاء غير قادرين على دفع رسوم التصالح سوف يتعرضون للعقاب بسبب انتهاء عمر القانون وعدم قدرتهم على الدفع وذلك يتعارض مع فكرة روح القانون والتكافل والتضامن الاجتماعى.
وأكد النائب، أن المقترح يتضمن ضرورة عمل أبحاث للمواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح أو تسديد الرسوم من جانب مكاتب الشئون الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن لبيان حقيقة عدم قدرة المواطن الغير قادر من عدمه.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن من خلال هذه الأبحاث أيضا يكون هناك امكانية إعفاء هؤلاء المواطنين من تسديد الرسوم الى جانب معاقبة المخالفين وقطع المرافق عنهم.
وتابع النائب:" هناك عدد كبير من المصريين ظروفهم المادية لا تسمح بالتصالح وهم طبقة عريضة تحتاج الى رعاية وينبغى الطبطبة عليهم من الدولة".
وأكد النائب، أن المقترح يضمن إعطاء مهلة عام كامل لوزارة التضامن الاجتماعى لبحث أصحاب العقارات المخالفة بعد إنتهاء مدة القانون لبيان نتيجة البحث واتخاذ الإجراءات المناسبة نحوهم.