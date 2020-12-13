برلماني يطالب بإعفاء المواطن البسيط من رسوم التصالح





وأوضح "محاليف" لـ"صدى البلد"، أن سبب إعداد مشروع قانون التصالح وتنفيذه هو حماية المواطن وتقنين الأوضاع والقضاء على العشوائية وحماية المواطن من اى نوع من أنواع الاستفزاز، إضافة إلى إعداد منظومة سكانية لديها القدرة على التعرف على جميع المناطق داخل المحافظات.









وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون التصالح سوف ينتهى فى 1/ 4 /2021، وهناك عدد من المواطنين البسطاء غير قادرين على دفع رسوم التصالح سوف يتعرضون للعقاب بسبب انتهاء عمر القانون وعدم قدرتهم على الدفع وذلك يتعارض مع فكرة روح القانون والتكافل والتضامن الاجتماعى.





وأكد النائب، أن المقترح يتضمن ضرورة عمل أبحاث للمواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح أو تسديد الرسوم من جانب مكاتب الشئون الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن لبيان حقيقة عدم قدرة المواطن الغير قادر من عدمه.





وأشار عضو مجلس النواب إلى أن من خلال هذه الأبحاث أيضا يكون هناك امكانية إعفاء هؤلاء المواطنين من تسديد الرسوم الى جانب معاقبة المخالفين وقطع المرافق عنهم.





وتابع النائب:" هناك عدد كبير من المصريين ظروفهم المادية لا تسمح بالتصالح وهم طبقة عريضة تحتاج الى رعاية وينبغى الطبطبة عليهم من الدولة".





وأكد النائب، أن المقترح يضمن إعطاء مهلة عام كامل لوزارة التضامن الاجتماعى لبحث أصحاب العقارات المخالفة بعد إنتهاء مدة القانون لبيان نتيجة البحث واتخاذ الإجراءات المناسبة نحوهم.